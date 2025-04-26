İran, Savunma Müzakerelerini Yalanladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Umman'ın başkenti Maskat'ta devam eden görüşmelerde ülkenin savunma ve füze kabiliyetleri konusunun gündeme gelmediğini ve gelmeyeceğini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre Bekayi, İran'ın savunma ve füze kabiliyetinin ABD ile müzakere edildiğine ilişkin basında çıkan haberleri yalanladı.

Bekayi, ülkenin savunma ve füze kabiliyetleri konusunun ABD ile dolaylı müzakerelerde gündeme gelmediğini ve gelmeyeceğini belirtti.

?İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

Taraflar, 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yeniden Umman'ın aracılığında bir araya gelmişti. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.