Iran Sineması Türkiye'de Tartışıldı - Son Dakika
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Iran Sineması Türkiye'de Tartışıldı

Topkapı Üniversitesinde 'Komşu Sineması: İran' etkinliği, İran sinemasının tarihi ve kültürel önemi ele alındı.

31.10.2024 15:20
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Topkapı Üniversitesinde düzenlenen "Komşu Sineması: İran" başlıklı etkinlikte, İran sinemasının tarihi, Türkiye sineması ile benzerlik ve farklılıkları, sinema yönetmenleri Mohsen Rebei ve Arif Muhammedi'nin sunumlarıyla ele alındı.

Üniversitenin Kazlıçeşme yerleşkesinde gerçekleştirilen programın moderatörlüğünü yapımcı ve yönetmen Tülay Türkan üstlendi.

Topkapı Üniversitesinin Tiyatro Bölümü Başkanı ve oyuncu Abdül Süsler, İran sinemasının bölgedeki öneminden bahsederek, İran sinemasının, uluslararası alanda kendini kanıtladığını ve dünyanın en önemli sinemalarından biri haline geldiğini söyledi.

Belgesel filmleriyle tanınan yönetmen Aref Mohammadi de İran sinemasının tarihçesine değinerek, farklı dönemlerde yaşadığı iniş çıkışlar hakkında bilgi verdi.

Mohammadi, özellikle İran sinemasının ulusal kimliği ve kültürel değerleri yansıtma konusundaki önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"İran sineması dalgalı dönemler yaşadı, devrimden önce İran sinemasında yine güzel eserler ortaya konulmuştu. Ancak devrimden sonra özellikle Abbas Kiyarüstemi gibi yönetmenlerle birlikte İran sineması önemli festivallerde yer alarak uluslararası düzeyde de daha çok tanınmaya başladı. Nitekim bugün kendisinden çokça söz ettiren bir sinemaya dönüştü. Türk sineması da baktığımızda kanaatimce çok yakın zamanda bölgede ve dünyada kendisinden söz ettirecek."

"Emekliler" ve "Anne, Anne" filmlerinin yönetmeni ve yapımcı Mohsen Rabiei ise İran'daki film yapımı sürecinin ayrıntılarını paylaşarak, "Film yapımına dair belli başlı kurallarımız var. Ancak bazı kişiler konuları güçlendirmek yerine yan konulara sapıyorlar. Bu kişiler uluslararası festivallerde sınırsız şekilde yer alıyorlar." diye konuştu.

Rabiei, İran sinemasının kendi içinde benzersiz olduğuna işaret ederek, "Ana konulara odaklanan İran filmleri, izleyicilerin ilgisini doğrudan çeker. Kendimi şanslı hissediyorum, Asghar Farhadi ve Bahram Beyzaie gibi yönetmenlerden çok şey öğrenme fırsatım oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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