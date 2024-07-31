İran Ulusal Güvenlik Konseyi, İsmail Haniye suikastı sonrası olağanüstü toplandı

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(ANKARA) - İran Ulusal Güvenlik Konseyi, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye suikastından sonra olağanüstü toplandı. Güvenlik Konseyi toplantısının İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konutunda yapıldığı bildirildi.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından İran Ulusal Güvenlik Konseyi olağanüstü toplandı. Medya kanalları toplantının ülkenin 'dini rehberi' Ali Hamaney'in konutunda yapıldığını aktardı.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı, Haniye'nin öldürülmesinin ardından İranlı milis güçler, İran ve İsrail arasında çıkabilecek bir çatışmanın bölgesel bir savaşa evrilme endişelerinin güçlendiği bir dönemde yapılıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabah erken saatlerde Haniye suikastına ilişkin araştırmaların devam ettiğini bildirmişti.