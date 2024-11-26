İran ve Azerbaycan Ortak Askeri Tatbikat Düzenliyor

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TAHRAN, 26 Kasım (Xinhua) -- İran ve Azerbaycan, İran'ın kuzeybatısındaki Erdebil eyaletinde dört gün sürecek bir ortak askeri tatbikat düzenliyor.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun resmi haber kanalı Sepah News'te yayımlanan pazartesi günkü habere göre "Aras Ortak Tatbikatı" kod adlı tatbikat, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu Kara Birlikleri'ne bağlı özel kuvvetlerin katılımıyla pazar günü resmi olarak başladı.

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Birlikleri Operasyon Komutan Yardımcısı Veli Madeni, tatbikat sırasında yaptığı açıklamada iki ülkenin kara kuvvetlerinin, "en üst seviyede hazırlıkla gerçekleştirilen" tatbikatın ana odak noktası olduğunu belirtti.

Madeni, tatbikatın ikili ilişkileri güçlendirmeyi, organize yasadışı silahlı gruplara karşı yürütülen ortak savaşta iki ülke arasındaki işbirliğini artırmayı, ortak sınır boyunca güvenliği sağlamayı, iki tarafın askeri yeteneklerini artırmayı ve operasyonel ve taktik seviyelerde savunma işbirliklerini desteklemeyi amaçladığını söyledi.

İran ve Azerbaycan donanma güçleri, bu ayın başlarında Hazar Denizi'nde ortak kurtarma ve yardım tatbikatı düzenlemişti.