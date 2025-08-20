İran ve Belarus 12 Anlaşma İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran ve Belarus 12 Anlaşma İmzaladı

20.08.2025 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ve Belarus, Minsk'te ikili ilişkileri derinleştirmek için toplam 12 işbirliği anlaşması imzaladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Minsk'te ikili ve uluslararası konuları ele aldığı görüşme sonrası iki ülke arasında çeşitli alanlarda 12 işbirliği anlaşması imzalandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Minsk'te Bağımsızlık Sarayı'nda Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko tarafından resmi törenle karşılandı.

Dar ve geniş kapsamlı görüşmelerin ardından Belarus ile İran arasında ilişkilerin derinleştirilmesine ilişkin ortak açıklama da yapıldı.

Pezeşkiyan, heyetler arası görüşmelerde yaptığı konuşmada, İran ile Belarus arasındaki ikili ilişkilerin gelişmekte olduğunu belirterek, mevcut ticaret hacminin iki ülkenin sahip olduğu kapasiteye bakıldığında yeterli olmadığını ve geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Karşılıklı anlayış ve ortak işbirliği yoluyla tüm baskıları etkisiz hale getirebiliriz"

ABD'nin ve bazı Batılı ülkelerin tek taraflı yaptırımlarına maruz kalan iki ülkenin yaptırımlara karşı mücadele ve çok taraflılığı destekleme konusunda ortak görüşlere sahip olduğuna işaret eden Pezeşkiyan, "Karşılıklı anlayış ve ortak işbirliği yoluyla tüm baskıları etkisiz hale getirebiliriz. İki ülke birçok konuda ortak görüşlere sahip ve buna dayanarak kapsamlı, yapıcı bir etkileşim içinde olabilir. İran, yaptırımların etkisiz hale getirilmesindeki değerli deneyimlerini dostları ve ortaklarıyla paylaşmaya hazırdır." dedi.

İran'ın Belarus ile her zaman yakın işbirliği ve istişare içinde olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, "Biz bu işbirliğini daha da güçlendirmeye hazırız. İran, Rusya ile stratejik bir işbirliği anlaşması imzaladığı gibi Belarus ile dostane ve kardeşçe ilişkiler çerçevesinde böyle bir modeli izlemeye hazır." diye konuştu.

Belarus'un, İsrail ve ABD'nin haziranda İran'a saldırılarına karşı tutumuna övgüde bulunan İran Cumhurbaşkanı, şu ifadelerini kullandı:

"Siyonist rejim (İsrail) ve ABD, uluslararası hukuku ve BM (Birleşmiş Milletler) Şartı'nı açıkça ihlal ederek İran topraklarını işgal etti. İran'a saldırılar, İran ile ABD arasında nükleer meseleyle ilgili dolaylı müzakereler sırasında gerçekleşti. İran hiçbir zaman savaş veya saldırı başlatmadı ancak düşmanların herhangi bir saldırısı durumunda kararlı ve caydırıcı bir yanıt verecektir."

"Belarus, Batı'nın Minsk ve Tahran'a uyguladığı yasa dışı kısıtlayıcı önlemleri ekonomik terörizm olarak görüyor"

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ise konuşmasında, dış müdahale olmaksızın her ülkenin kendi kalkınma yolunu bağımsız olarak belirlediği çok kutuplu bir dünya inşa etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Lukaşenko, İsrail ile İran arasında yeni bir askeri tırmanış dalgasının ardından ABD'nin çatışmaya doğrudan müdahil olmasına yol açan aşırı gergin durumu göz ardı etmediklerini belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) kontrolü altındaki nükleer altyapı dahil olmak üzere İran'ın alt yapısına yönelik saldırıların bölgesel ve uluslararası istikrar ve güvenlik için ciddi bir tehdit olduğunun altını çizen Lukaşenko, "İran'ın barışçıl nükleer enerji geliştirme konusundaki meşru hakkını destekliyoruz. Kalıcı bir barışa ulaşmak için yeni bir tırmanışa yol açabilecek her türlü eylemden kaçınmanın önemli olduğuna inanıyorum. Duyguların ve önyargıların önüne bilgelik ve öngörü geçmelidir." dedi.

Batı'nın İran ve Belarus'a uyguladığı yaptırımları eleştiren Lukaşenko, şunları kaydetti:

"Belarus, Batı'nın Minsk ve Tahran'a uyguladığı yasa dışı kısıtlayıcı önlemleri ekonomik terörizm olarak görüyor. Cumhuriyetlerimiz bu saldırgan ve ikiyüzlü yaptırım savaşına başarıyla direniyor."

Görüşmelerin ardından iki lider huzurunda yapılan törende siyasi, hukuki, kültürel, turizm, sanayi, medya, sanat ve sağlık gibi alanlarda 12 işbirliği anlaşması imzalandı. Törende, ayrıca İran ve Belarus Cumhurbaşkanları söz konusu ziyarete ilişkin ortak bir bildiriye imza attı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Aleksandr Lukaşenko, Mesud Pezeşkiyan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Belarus, Enerji, tahran, Güncel, Kültür, Hukuk, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve Belarus 12 Anlaşma İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması
Nijerya’da camiye silahlı saldırı: 13 ölü Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 13 ölü
Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman’a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz
Bakan Fidan’dan Ukrayna için diplomasi trafiği: Türkiye barış için desteğe hazır Bakan Fidan'dan Ukrayna için diplomasi trafiği: Türkiye barış için desteğe hazır
Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler’in başını yaktı Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler'in başını yaktı

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 15:09:26. #7.12#
SON DAKİKA: İran ve Belarus 12 Anlaşma İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.