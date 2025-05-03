İran ve BM'den Dolaylı Görüşmeler Üzerine Telefon Görüşmesi

TAHRAN, 3 Mayıs (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Tahran ile Washington arasında Umman arabuluculuğunda yürütülen dolaylı görüşmelerde gelinen son aşamaya ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre cuma günkü görüşmede ikili, son bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ele aldı.

Erakçi, "barışçıl nükleer programıyla ilgili uydurma meseleyi" çözüme kavuşturmak için diplomasi yolunu seçen "sorumlu" bir yaklaşımın benimsediklerini vurguladı.

Dışişleri Bakanı, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf olan İran'ın, uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalırken, uranyum zenginleştirmenin zorunlu olduğu nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı konusunda ısrarcı olduğunu söyledi.

Erakçi, ABD yetkililerinin "çelişkili" davranış ve açıklamalarının yanı sıra İran ulusuna yönelik yaptırım ve tehditlerinin devam etmesinin, Washington'ın diplomasi yolunda ilerleme konusundaki ciddiyetine yönelik güvensizlik ve şüphelerin yoğunlaşmasına yol açtığını vurguladı.

Guterres ise Erakçi'nin ABD ile yürütülen dolaylı görüşmelerle ilgili gelişmeleri açıklama yaklaşımını takdir ettiğini kaydederek, bir sonuca ulaşılıncaya kadar diplomatik sürecin devam ettirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

İran ve ABD dolaylı müzakerelerinin birinci ve üçüncü turlarını 12 ve 26 Nisan tarihlerinde Umman'ın başkenti Maskat'ta, ikincisini ise 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirmişti.

Dördüncü turun cumartesi günü Roma'da yapılması planlanıyordu, ancak Umman'ın "lojistik nedenler" olarak tanımladığı sebeplerden dolayı görüşme belirsiz bir tarihe ertelendi.