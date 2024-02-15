İran ve Cezayir Dışişleri Bakanları Filistin ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, ikili ilişkilerin son durumunun yanı sıra Filistin ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Attaf telefonda görüştü.
İki bakan görüşmede, " İsrail'in savunmasız Gazze halkına karşı işlediği suçları ve bu bölgedeki vahim insani durumu şiddetle kınayarak uluslararası toplumun acil ve etkili eyleme geçmesi gerektiğini" vurguladı.
Başta kadın ve çocuklar olmak üzere sivillerin öldürülmesinin durdurulması için harekete geçilmesi gerektiğini belirten ikili, özellikle Gazze'nin kuzeyinde ve Refah'ta Filistin halkına acil yardım sağlanması ve İsrail ordusunun "Gazze halkını zorla tahliye etmek amacıyla Refah bölgesini askeri işgalinin önlenmesi" gerektiğini ifade etti.
Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, önümüzdeki günlerde Cezayir'de düzenlenecek olan Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'na katılımının önemini vurgulayarak, ülkesinin İran'la ilişkileri geliştirmeye de önem verdiğini belirtti.
Attaf, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyesi olarak ülkesinin Gazze'ye karşı savaşı durdurmak için yaptığı eylemlere ilişkin İranlı mevkidaşına bilgi verdi.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da Cezayirli mevkidaşına, Lübnan, Suriye ve Katar'a yaptığı son bölgesel ziyaret kapsamında ülkelerin yetkilileri ve "direniş gruplarının liderleriyle" yaptığı görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulundu.
İslam ülkelerinin ortak eyleme geçmeleri gerektiğini belirten Abdullahiyan, Attaf'a, bugün İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile yaptığı telefon görüşmesinde İİT Bakanlar Konseyi'nin acil toplanması çağrısında bulunduğunu aktardı.
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