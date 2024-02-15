İran ve Cezayir Dışişleri Bakanları Filistin ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran ve Cezayir Dışişleri Bakanları Filistin ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı

İran ve Cezayir Dışişleri Bakanları Filistin ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, ikili ilişkilerin son durumunun yanı sıra Filistin ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı. İki bakan, İsrail'in Gazze'deki suçlarını kınayarak uluslararası toplumun acil eyleme geçmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İran Cumhurbaşkanı'nın Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'na katılımı ve İran'ın bölgesel ziyaretleri de konuşuldu.

15.02.2024 17:05  Güncelleme: 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, ikili ilişkilerin son durumunun yanı sıra Filistin ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Attaf telefonda görüştü.

İki bakan görüşmede, " İsrail'in savunmasız Gazze halkına karşı işlediği suçları ve bu bölgedeki vahim insani durumu şiddetle kınayarak uluslararası toplumun acil ve etkili eyleme geçmesi gerektiğini" vurguladı.

Başta kadın ve çocuklar olmak üzere sivillerin öldürülmesinin durdurulması için harekete geçilmesi gerektiğini belirten ikili, özellikle Gazze'nin kuzeyinde ve Refah'ta Filistin halkına acil yardım sağlanması ve İsrail ordusunun "Gazze halkını zorla tahliye etmek amacıyla Refah bölgesini askeri işgalinin önlenmesi" gerektiğini ifade etti.

Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, önümüzdeki günlerde Cezayir'de düzenlenecek olan Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'na katılımının önemini vurgulayarak, ülkesinin İran'la ilişkileri geliştirmeye de önem verdiğini belirtti.

Attaf, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyesi olarak ülkesinin Gazze'ye karşı savaşı durdurmak için yaptığı eylemlere ilişkin İranlı mevkidaşına bilgi verdi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da Cezayirli mevkidaşına, Lübnan, Suriye ve Katar'a yaptığı son bölgesel ziyaret kapsamında ülkelerin yetkilileri ve "direniş gruplarının liderleriyle" yaptığı görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

İslam ülkelerinin ortak eyleme geçmeleri gerektiğini belirten Abdullahiyan, Attaf'a, bugün İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile yaptığı telefon görüşmesinde İİT Bakanlar Konseyi'nin acil toplanması çağrısında bulunduğunu aktardı.

Kaynak: AA

Hüseyin Emir, Filistin, Cezayir, İsrail, Gazze, İran, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve Cezayir Dışişleri Bakanları Filistin ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 18:11:45. #1.13#
SON DAKİKA: İran ve Cezayir Dışişleri Bakanları Filistin ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement