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İran ve Çin Dışişleri Bakanları Filistin'deki Gelişmeleri Görüştü - Son Dakika
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İran ve Çin Dışişleri Bakanları Filistin'deki Gelişmeleri Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Çin Dışişleri Bakanı Wang, Filistin'deki son gelişmeleri ve bölgesel konuları telefonda görüştü. Abdullahiyan, Çin'in Gazze'deki saldırıları durdurmak için aktif rol oynaması gerektiğini belirtirken, Wang ise ateşkesin sağlanması ve insani yardımların acilen gönderilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

İran ve Çin Dışişleri Bakanları Filistin\'deki Gelişmeleri Görüştü
12.12.2023 - 01:59,
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistin'deki son gelişmeler başta olmak üzere, çok taraflı ve bölgesel konuları görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Wang telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Açıklamada, iki bakanın, Filistin'deki son gelişmeler başta olmak üzere, çok taraflı ve bölgesel konularda fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Abdullahiyan, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden karar tasarısını veto etmesine dikkati çekerek, Gazze'de "soykırımın durdurulması" için Çin'in aktif rol oynaması gerektiğini ifade etti.

Bölgenin güvenliğinin tüm ülkeler için önemli olduğunu söyleyen Abdullahiyan, bu bağlamda İran'ın, bölge ülkeleriyle çeşitli istişarelerde bulunduğunu aktardı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Gazze'ye yönelik saldırılar derhal durdurulmadığı takdirde bölgede bir patlama yaşanması ve kontrolün tüm tarafların elinden çıkması ihtimalinin bulunduğunu ileri sürdü.

ABD'nin, savaşın daha da genişlemesi riskini tam olarak anlayamadığını savunan Abdullahiyan, " Beyaz Saray'ın müttefiki (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun hayatı, sadece savaşın ve soykırımın devamından ibarettir, bölgedeki durum böyle kalmayacaktır." dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang da Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların acilen gönderilmesinin, Çin için önemli olduğunu söyledi.

Wang, yapılacak BM Genel Kurulu toplantısının bölgede ateşkesin sağlanması için bir fırsat olmasını umduğunu kaydetti.

İran ve Çin dışişleri bakanları, ikili ilişkilerin ilerlemesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, istişare ve diyalogların devam ettirilmesine ve çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İran ve Çin Dışişleri Bakanları Filistin'deki Gelişmeleri Görüştü - Son Dakika
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