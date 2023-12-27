İran ve Ermenistan Dışişleri Bakanları İlişkileri Değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları değerlendirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, resmi temasları kapsamında Ermenistan'a giden Abdullahiyan, başkent Erivan'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgede ve Filistin'de yaşanan gelişmeler ele alındı.

Daha sonra Abdullahiyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından kabul edildi.