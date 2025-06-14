İran ve İsrail Arasındaki Tansiyon Tırmanıyor - Son Dakika
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İran ve İsrail Arasındaki Tansiyon Tırmanıyor

İran ve İsrail Arasındaki Tansiyon Tırmanıyor
14.06.2025 11:56
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İran, İsrail'in saldırılarına karşılık verirken, iki ülke arasında hava saldırıları devam ediyor.

İran'ın İsrail'in başlattığı saldırılara yanıt vermesinin ardından iki ülke arasındaki tansiyon giderek tırmanıyor. İsrail, İran'daki hedeflere saldırılarını sürdüreceklerini açıkladı.İran ile İsrail arasında başlayan savaşın ikinci gününde iki ülke karşılıklı olarak hava saldırıları düzenledi. İsrail, sabahın erken saatlerinde yine roket ve insansız hava araçlarının (İHA) hedefi olduğunu açıkladı. Times of Israel gazetesi, füze saldırılarında üç kişinin hayatını kaybettiğini, bazıları ağır olmak üzere onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi. Bir ordu sözcüsü ise İran füzelerinin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

İsrail medyasında yer alan ve henüz teyit edilmeyen haberlere göre ABD, İsrail'e savunma desteği sağlıyor. Diğer yandan Tel Aviv'in de aralarında olduğu ülkenin orta bölgelerinde bazı füzelerin hedefleri vurduğu ve engellenen bazı füzelerin enkazlarının düştüğü yerlerde çok sayıda binanın hasar aldığı belirtildi.

Cumartesi sabah saatlerinde İsrail'in çeşitli bölgelerinde yeniden hava saldırısı alarmı verildi. İsrail ordusu, İran'a ait çok sayıda İHA'nın etkisiz hale getirildiğini kaydederek İran'daki hedeflere saldırılarını sürdüreceklerini açıkladı.

İran'ın başkenti Tahran'da da gece saatlerinde hava savunma sisteminin yeniden devreye girdiği belirtildi. İran medyası ve görgü tanıkları kent merkezinde ve şehrin kuzeybatısında patlamalar yaşandığını kaydetti.

İran: Ölenler arasında kadın ve çocuklar da var

İran, İsrail'in perşembeyi cumaya bağlayan gece başlattığı büyük çaplı saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin de yaralandığını açıklamıştı. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, New York'taki BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ölenlerin büyük kısmının, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu siviller olduğunu aktardı.

Tahran saldırılarda ordunun önde gelen isimlerinin de hayatını kaybettiğini bildirdi. İran kaynaklarına göre, ölenler arasında Devrim Muhafızları komutanı Hüseyin Selami, Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de var.

Ayrıca İran medyası, nükleer araştırma ve fizik alanında çalışan en az altı üst düzey bilim insanı ve profesörün de Tahran'da evlerine düzenlenen saldırılarda öldürüldüğünü bildirdi.

IAEA: Uranyum zenginleştirme tesisi kısmen imha edildi

Bölgedeki tek nükleer güç olan İsrail, özellikle İran'ın nükleer programını hedef alıyor. İsrail'in verdiği bilgilere göre, Tahran, Tebriz ve Şiraz gibi yoğun nüfuslu şehirlerdeki hedefler de dahil olmak üzere 100'den fazla hedef vuruldu. Bunlar arasında uranyum zenginleştirme tesisi Natanz'ın da bulunduğu kaydedildi.

BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, yüzde 60 saflığa kadar uranyum zenginleştirmesi yapılan Natanz'daki tesisin yer üstündeki kısmının imha edildiğini söyledi. Nükleer silah üretimi için uranyumun yaklaşık yüzde 90 saflığa ulaşması gerekiyor.

Grossi, İran'ın ayrıca İsfahan ve Fordo'daki nükleer tesislerin de saldırıya uğradığını bildirdiğini aktardı. Ancak IAEA'nın şu ana kadar bu tesisler çevresinde sadece askeri hareketlilik olduğuna yönelik bilgisi olduğunu ve olası hasarlara ilişkin ellerinde henüz net bir bilgi bulunmadığını belirtti.

Reuters,dpa/ SÖ,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Güncel İran ve İsrail Arasındaki Tansiyon Tırmanıyor - Son Dakika

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