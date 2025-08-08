İran ve Mısır'dan Gazze İçin Eylem Çağrısı

TAHRAN, 8 Ağustos (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati, İslam ülkelerine Gazze Şeridi'nde soykırımın durdurulması ve insani yardımın bölgeye derhal ulaştırılmasının sağlanması için etkili eylemlerde bulunma çağrısı yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamaya göre iki bakan, perşembe gecesi gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Gazze Şeridi'nde yaşanan ciddi boyutlardaki insani kriz ve İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırarak Gazze'yi tamamen işgal etmeye yönelik agresif planları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Filistin-İsrail çatışmasının neredeyse iki yılı geride kalırken Gazze'de açlık ve kuşatmanın ağırlığı giderek daha fazla hissediliyor. Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, Ekim 2023'ten bu yana bölgede en az 61.258 kişi hayatını kaybederken, 152.045 kişi de yaralandı. Öte yandan ateşkes görüşmeleri durma noktasına gelirken İsrail, Gazze şehrini ele geçirme planını onayladı.

Bu hafta içinde ikinci kez telefon görüşmesi gerçekleştiren iki bakan, Lübnan'daki durumu da ele aldı. Bakanlar, Lübnan'daki farklı siyasi partiler arasında güven ve iç uyum ortamının korunması ve iç gerginliklere yol açabilecek eylemlerden kaçınılması gerektiğine dikkat çekti.

Bakanlar, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki bölgelerden tamamen çekilmesinin ve İsrail saldırılarının durdurulmasının gerekli olduğunu vurguladı.