İran ve Pakistan İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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İran ve Pakistan İlişkileri Güçleniyor

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İran ve Pakistan arasındaki ilişkilerin güçlenmesi vurgulandı, ikili işbirliğine çağrı yapıldı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin arabulucusu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Rıza Nakvi ile Tahran'da görüştü.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Rızai, Tahran'ı ziyaret eden Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi ile bir araya geldi.

Görüşmede, Pakistan hükümetini, ordusunu ve halkını İslam dünyasının "büyük varlıkları" olarak gördüklerini belirten Rızai, "Başbakan (Şahbaz Şerif) ile Pakistan Ordusu Komutanının (Mareşal Asım Münir) bölgesel gelişmelere her zamankinden daha fazla katılımına ve hareketlerine tanık olmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da Pakistan'a özel önem verdiğini ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması gerektiğine inandığını aktaran Rızai, "İran ve Pakistan arasında büyük bir sermaye oluşmuştur ve iki ülke arasındaki çıkar, gerçek ve dini bir çıkardır. İki ülke halkları arasındaki ilişkiler tarif edilemez ve İran halkının Pakistan'a, Pakistan halkının da İran'a duyduğu sevgi ve bağlılık dünyada eşi benzeri olmayan düzeydedir." değerlendirmesinde bulundu.

İslam ülkeleri arasındaki birliğin önemine vurgu yapan Muhsin Rızai, "İslam dünyasının büyük ülkeleri olan İran, Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Endonezya'nın, İslam dünyasının birliğini gerçekleştirme yolunda adımlar atma görevi vardır." ifadesini kullandı.

Rızai, İranlı liderlerin Pakistan'ı stratejik ortak gördüğünü söyledi.

Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi'nin ise İran ve Pakistan ilişkilerinin her zaman mükemmel olduğunu ancak son aylarda bu ilişkilerin geçmişe göre çok daha güçlü bir seviyeye ulaştığını dile getirdiği kaydedildi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve İçişleri Bakanı Mumini'nin rolünün "çok önemli" olduğunu dile getiren Pakistanlı Bakan'ın "İki ülke arasındaki bu ilişki ve derin bağ, daha büyük bir işbirliğine ve daha somut sonuçlara yol açmalıdır. Ortak hedeflere ulaşmak için daha fazla etkileşime, ek çalışmaya ve çabaya ihtiyacımız var ve iki ülkenin liderlerinin ve İran ile Pakistan yetkililerinin kararlılığı ve iradesi göz önüne alındığında, ortak hedeflere ulaşabileceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Pakistan, Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve Pakistan İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

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