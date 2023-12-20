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İran ve Pakistan liderleri BM'nin İsrail'e karşı etkisizliğini ele aldı - Son Dakika
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İran ve Pakistan liderleri BM'nin İsrail'e karşı etkisizliğini ele aldı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi arasındaki telefon görüşmesinde, Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail'in Gazze'de soykırıma varan saldırılarına karşı etkisizliği ve iki ülke arasındaki sınır güvenliği ele alındı.

İran ve Pakistan liderleri BM\'nin İsrail\'e karşı etkisizliğini ele aldı
20.12.2023 - 17:59,  Güncelleme: 18:01
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi arasındaki telefon görüşmesinde, Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail'in Gazze'de soykırıma varan saldırılarına karşı etkisizliği ve iki ülke arasındaki sınır güvenliği ele alındı.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Reisi ile Pakistanlı mevkidaşı Alvi telefonda görüştü.

Görüşmede, BM'nin Gazze'de İsrail'in devam eden saldırılarına karşı etkisizliğine işaret eden Reisi, İslam ülkelerinin İsrail'i durdurmak için ortak hareket etmesinin önemini vurguladı.

Reisi, İran'ın Pakistan sınırındaki bir karakola 15 Aralık'ta düzenlenen saldırıya ilişkin olarak Pakistan'a sınır güvenliğini geliştirmek için daha fazla çaba göstermesi çağrısında bulundu.

İki ülkenin özellikle enerji alanlarında işbirliğini genişletme konusunda büyük imkanlara sahip olduğuna dikkati çeken Reisi, bu imkanları hayata geçirmek için daha ciddi çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ise İslam ülkelerinin koordineli ve ortak hareket etmesinin Gazze'deki saldırıları durdurması için İsrail'e baskı oluşturabileceğini belirtti.

BM'nin Gazze'de İsrail'in devam eden saldırılarına karşı etkisizliğine dair İranlı mevkidaşının görüşlerini paylaştığını aktaran Alvi, BM gibi uluslararası kuruluşların yapısında ciddi değişiklikler yapılması için çaba gösterilmesi ve İslam ülkelerinin bu konuda öncü olması gerektiğini kaydetti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Pakistan sınırındaki karakol saldırısında hayatını kaybedenler için Reisi'ye taziye dileğinde bulunarak, ülkesinin İran ile ortak sınırların güvenliğini artırmak ve terör gruplarının bölgedeki faaliyetlerini engellemek için tüm imkanlarını kullanacağını ifade etti.

Kaynak: AA
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