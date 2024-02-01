İran ve Suudi Arabistan, ikili ilişkilerin seyrini görüştü

TAHRAN, 1 Şubat (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suudi mevkidaşı Faysal bin Farhan el-Suud Çarşamba günü ikili ilişkilerin seyri ve bölgesel meselelerdeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki taraf telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin artan gidişatından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
İki bakan, ortak çıkar alanlarında iki ülke arasındaki işbirliğinin genişletilmesi ve derinleştirilmesi çağrısında bulunurken, İranlıları Hac ve Umre ziyaretleri için Suudi Arabistan'a taşıyan uçuşların yeniden başlatılmasıyla ilgili konuları ele aldı.
Görüşmede ayrıca Gazze, Batı Şeria ve Kızıldeniz'deki son gelişmelere de değinildi.
Telefon görüşmesi sırasında İranlı Bakan, Suudi mevkidaşını Tahran'ı ziyaret etmeye davet etti.
Suudi Arabistan ve İran geçtiğimiz Mart ayında Çin'in başkenti Beijing'de diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve iki ay içinde büyükelçilik ve misyonların yeniden açılması konusunda anlaşmaya varmıştı. İki ülke geçtiğimiz Nisan ayında diplomatik ilişkilerin derhal yürürlüğe girecek şekilde yeniden başladığını resmen duyurmuştu.
Suudi Arabistan'ın Şii bir din adamını idam etmesinin ardından İran'daki Suudi diplomatik misyonlarına yönelik saldırılar gerçekleşmiş, Suudi Arabistan buna cevaben 2016 yılının başlarında İran'la diplomatik ilişkilerini kesmişti.
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