 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İran ve Suudi Arabistan, ikili ilişkilerin seyrini görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran ve Suudi Arabistan, ikili ilişkilerin seyrini görüştü

İran ve Suudi Arabistan, ikili ilişkilerin seyrini görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suudi mevkidaşı Faysal bin Farhan el-Suud, ikili ilişkilerin seyri ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu. İki taraf, ikili ilişkilerin artan gidişatından memnuniyet duyduklarını ifade ederken, işbirliğinin genişletilmesi ve derinleştirilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, Hac ve Umre ziyaretleri için Suudi Arabistan'a taşıyan uçuşların yeniden başlatılması ve bölgedeki son gelişmeler de ele alındı.

01.02.2024 13:27
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TAHRAN, 1 Şubat (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suudi mevkidaşı Faysal bin Farhan el-Suud Çarşamba günü ikili ilişkilerin seyri ve bölgesel meselelerdeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki taraf telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin artan gidişatından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İki bakan, ortak çıkar alanlarında iki ülke arasındaki işbirliğinin genişletilmesi ve derinleştirilmesi çağrısında bulunurken, İranlıları Hac ve Umre ziyaretleri için Suudi Arabistan'a taşıyan uçuşların yeniden başlatılmasıyla ilgili konuları ele aldı.

Görüşmede ayrıca Gazze, Batı Şeria ve Kızıldeniz'deki son gelişmelere de değinildi.

Telefon görüşmesi sırasında İranlı Bakan, Suudi mevkidaşını Tahran'ı ziyaret etmeye davet etti.

Suudi Arabistan ve İran geçtiğimiz Mart ayında Çin'in başkenti Beijing'de diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve iki ay içinde büyükelçilik ve misyonların yeniden açılması konusunda anlaşmaya varmıştı. İki ülke geçtiğimiz Nisan ayında diplomatik ilişkilerin derhal yürürlüğe girecek şekilde yeniden başladığını resmen duyurmuştu.

Suudi Arabistan'ın Şii bir din adamını idam etmesinin ardından İran'daki Suudi diplomatik misyonlarına yönelik saldırılar gerçekleşmiş, Suudi Arabistan buna cevaben 2016 yılının başlarında İran'la diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Kaynak: Xinhua

Sizin düşünceleriniz neler ?

Suudi Arabistan, Hüseyin Emir, İran, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve Suudi Arabistan, ikili ilişkilerin seyrini görüştü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 14:37:49. #1.12#
SON DAKİKA: İran ve Suudi Arabistan, ikili ilişkilerin seyrini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement