İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki Seyrüsefer Yönetimi İçin Umman ile kurulan Ortak Komite'nin ilk toplantısının başkent Maskat'ta gerçekleştirildiğini duyurdu.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Garibabadi, Ortak Komite'nin ilk toplantısının düzenlendiğini söyledi.???????
Umman ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada Garibabadi, "Maskat'a gerçekleştirdiğimiz ziyaretle birlikte İran-Umman Ortak Hürmüz Komitesi'nin ilk toplantısını yaptık. Toplantıda, Hürmüz Boğazı'na ilişkin konular gözden geçirildi." ifadesini kullandı.
Garibabadi, toplantıda ayrıca "İslamabad Mutabakat Zaptı'nın 5. maddesi ve kıyıdaş devletlerin hakları çerçevesinde boğazın gelecekteki yönetimi" konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.
Son Dakika › Güncel › İran ve Umman'dan Hürmüz Boğazı Komitesi Toplantısı - Son Dakika
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