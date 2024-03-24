İran ve Umman Dışişleri Bakanları, ikili ilişkiler ve Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran ve Umman Dışişleri Bakanları, ikili ilişkiler ve Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri ele aldı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, telefonda görüşerek ikili ilişkileri ve Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri ele aldı. İki bakan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki suçlarını kınayarak uluslararası toplumun acil müdahalesinin gerekliliğini vurguladı.

24.03.2024 16:25  Güncelleme: 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ikili ilişkiler ile Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Busaidi telefonda görüştü.

İki ülke arasında gelişen ilişkilere değinen Abdullahiyan ile Busaidi, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası işbirliğini sürdürme ve güçlendirme yönündeki iradelerini dile getirdi.

İran ve Ummanlı bakanlar, İsrail'in "Gazze Şeridi'ndeki suçlarının devamını, özellikle de Şifa Hastanesi'nin kuşatılmasındaki barbarca ve insanlık dışı eylemlerini ve hastaların ve sağlık personelinin öldürülmesini şiddetle" kınadı.

Şifa Hastanesi'nde yaşanan trajediye dikkati çeken Abdullahiyan ile Busaidi, İsrail'in Filistin halkına karşı daha fazla suç işlemesini önlemek için uluslararası toplumun acil müdahalesinin gerekliliğini vurguladı.

Kaynak: AA

Hüseyin Emir, İsrail, Gazze, İran, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve Umman Dışişleri Bakanları, ikili ilişkiler ve Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri ele aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Elazığspor, Kelkit Hürriyetspor'u mağlup etti
    16:45 Elazığspor, Kelkit Hürriyetspor'u mağlup etti

    TFF 3. Lig 2. Grup 25. hafta maçında Elazığspor, kendi sahasında konuk ettiği Kelkit Hürriyetspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Elazığspor'un gollerini Mikail ve Bahattin kaydederken, Kelkit Hürriyetspor'un tek golünü Musa attı. Maçta Elazığspor'dan Bahattin, Fatih ve Burhan sarı kart gördü, Kelkit Hürriyetspor'dan ise Emre, Hamza, Abdulvahap ve Mustafa sarı kartla cezalandırıldı.

  • Muğla'da düzenlenen Ege Rallisi'nin ikinci günü tamamlandı
    16:41 Muğla'da düzenlenen Ege Rallisi'nin ikinci günü tamamlandı

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Ege Rallisi'nin ikinci günü tamamlandı. Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı olan ve 3 etaptan oluşan yarışlarda, yapılan son yarışın ardından dereceye girenler kupalarını aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleri ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından düzenlenen yarışlara 20 klasik otomobil ve 64 ralli aracı katıldı. Rallinin son gününde Akyaka, Kıran ve Akbük etapları geçildi ve ödül töreni düzenlendi. Ege Rallisi'ni GP Garage My Team ekibi birinci sırada tamamladı.

  • Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki çiftin aileleri birbirine girdi: Silahlı, sopalı, yumruklu kavga kamerada
    16:41 Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki çiftin aileleri birbirine girdi: Silahlı, sopalı, yumruklu kavga kamerada

    Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki bir çiftin arasındaki tartışmaya aile büyükleri de dahil olunca olay büyüyerek kısa sürede kavgaya döndü. Sokağa taşan sopalı ve yumruklu kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • Kıbrıs gazisi Yonis Akkaplan'ın cenazesi Salihli'de defnedildi
    16:38 Kıbrıs gazisi Yonis Akkaplan'ın cenazesi Salihli'de defnedildi

    Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebiyle vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Yonis Akkaplan'ın cenazesi, Kırveli Camisinde düzenlenen törenin ardından Karaağaç Mezarlığında toprağa verildi. Törene Akkaplan'ın yakınları, Salihli Belediye Başkanı, emniyet müdürü, jandarma komutan vekili, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer gaziler de katıldı.

  • Çaykur Rizespor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
    16:38 Çaykur Rizespor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Çaykur Rizespor, milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmana sürdürdü. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor, 2 Nisan Salı günü saat 17.00'de İstanbulspor'a konuk olacak. Antrenman; ısınma koşusu, baskı top kapma, çift kale pas, taktik çalışma ve serbest vuruş çalışmasıyla tamamlandı.

  • CHP Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç, Halk Buluşmasında Projelerini Anlattı
    16:38 CHP Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç, Halk Buluşmasında Projelerini Anlattı

    CHP Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç, Aliağa'da düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, projelerini anlattı. Güç, işçileri ekmeğinden etmeyeceğini, şiddet uygulamayacağını ve çalmayacağını söyledi. Ayrıca, halk ekmek fiyatını 7 gün boyunca 7 liraya çıkaracaklarını ve daha sonra tekrar 5 liraya düşüreceklerini belirtti.

  • Kars'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 47 köy yolu ulaşıma açıldı
    16:37 Kars'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 47 köy yolu ulaşıma açıldı

    Kars'ta yaşanan kar yağışı nedeniyle kapanan 47 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda merkezde 2, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 10, Digor'da 11, Kağızman'da 2, Sarıkamış'ta 6, Selim'de 7 ve Susuz'da 6 köy yolunun ulaşımı sağlandı. Ayrıca Selim ilçesinde mahsur kalan 3 araç da kurtarıldı. Köy sakinleri, İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ederek yolların düzenli olarak açıldığını belirtti.

  • Erdoğan: İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir
    16:37 Erdoğan: İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'un önemini vurgulayarak, İstanbul'un belediyecilik hizmetlerinde yeni bir dönemin kapılarını açacaklarını belirtti. Erdoğan, İstanbul'daki mevcut metroların tamamının kendilerine ait olduğunu söyledi ve İstanbul'un temel sorununun vizyon ve beceri eksikliği olduğunu ifade etti.

  • Erzurum'da 4. Palandöken Freestyle Şampiyonası Düzenlendi
    16:37 Erzurum'da 4. Palandöken Freestyle Şampiyonası Düzenlendi

    Erzurum'da düzenlenen 4. Palandöken Freestyle Şampiyonası, Türkiye'nin ilk snowparkında gerçekleşti. Şampiyonaya Türkiye'den 36, farklı ülkelerden ise 4 sporcu katıldı. Sporcular, snowboard akrobasi yarışları için hazırlanan pistlerde heyecan dolu anlar yaşadı. Hasan Kemaloğlu erkeklerde birinci olurken, Melisa Kopuz kadınlarda şampiyon oldu.

  • Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı
    16:36 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı

    Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Berk Göktaş, peş peşe verdiği doğru cevaplarla 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. Berk Göktaş, 24 Mart Pazar akşamı sorulacak son soruyu doğru yanıtlarsa Milyoner tarihinde ilk kez 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olacak.


15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi’ne katılanların sayısını duyurdu: 1,5 milyona alıştık Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi'ne katılanların sayısını duyurdu: 1,5 milyona alıştık
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem denen arkadaşla İstanbul 30 yıl geriye gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem denen arkadaşla İstanbul 30 yıl geriye gitti
15:01 Rozetini bizzat Erdoğan taktı Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti’ye geçti Rozetini bizzat Erdoğan taktı! Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti'ye geçti
14:51 İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul’a gerçek belediyecilik geri dönecek İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul'a gerçek belediyecilik geri dönecek
14:26 Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl Hastaneden ilk açıklama geldi Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden ilk açıklama geldi
16:14 Özgür Özel’den Hamza Dağ tepkisi: İzmir’e kayyım atamaya çalışıyor Özgür Özel'den Hamza Dağ tepkisi: İzmir'e kayyım atamaya çalışıyor
15:36 Komşusunun evini soymak için iftara gitmesini bekledi Komşusunun evini soymak için iftara gitmesini bekledi
14:55 Eşini ve eski çalışanını yan yana görünce kurşun yağdırdı Eşini ve eski çalışanını yan yana görünce kurşun yağdırdı
14:33 ’8 ilde DEAŞ operasyon 40 şüpheli yakalandı '8 ilde DEAŞ operasyon! 40 şüpheli yakalandı
14:00 Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok
13:20 Erdoğan ile Şimşek’in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama Erdoğan ile Şimşek'in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
12:33 Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek Ukrayna iki Rus gemisini vurdu Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu
12:08 İşte AK Parti’nin ’’Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’’ için kapatılan yollar İşte AK Parti'nin ''Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'' için kapatılan yollar
12:03 Seçim broşürü kavgası feci bitti: 1 ölü Seçim broşürü kavgası feci bitti: 1 ölü
11:18 Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER’e yazdılar Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER'e yazdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 16:41:38. #1.13#
SON DAKİKA: İran ve Umman Dışişleri Bakanları, ikili ilişkiler ve Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement