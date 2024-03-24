İran ve Umman Dışişleri Bakanları, ikili ilişkiler ve Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri ele aldı

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ikili ilişkiler ile Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Busaidi telefonda görüştü.

İki ülke arasında gelişen ilişkilere değinen Abdullahiyan ile Busaidi, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası işbirliğini sürdürme ve güçlendirme yönündeki iradelerini dile getirdi.

İran ve Ummanlı bakanlar, İsrail'in "Gazze Şeridi'ndeki suçlarının devamını, özellikle de Şifa Hastanesi'nin kuşatılmasındaki barbarca ve insanlık dışı eylemlerini ve hastaların ve sağlık personelinin öldürülmesini şiddetle" kınadı.

Şifa Hastanesi'nde yaşanan trajediye dikkati çeken Abdullahiyan ile Busaidi, İsrail'in Filistin halkına karşı daha fazla suç işlemesini önlemek için uluslararası toplumun acil müdahalesinin gerekliliğini vurguladı.