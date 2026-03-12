İran ve Umman Liderlerinden Temas - Son Dakika
İran ve Umman Liderlerinden Temas

12.03.2026 00:58
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırısının ardından bölgedeki son gelişmeler ve bunun bölgesel ve uluslararası etkileri ile sonuçları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran devlet televizyonuna göre, Pezeşkiyan ile Bin Tarık telefonda görüştü.

Pezeşkiyan, İran'ın tüm komşu ve bölgesel ülkelere özel saygı ve önem verdiğini belirterek, "bölge ülkelerinin topraklarında bulunan ABD askeri üslerinden İran'a yönelik herhangi bir saldırının hiçbir koşulda kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

İran'ın, Umman'ın aktif ve etkili bir şekilde arabuluculuk ettiği ABD ile müzakereler yürütürken İsrail ile ABD'nin İran'a saldırdığını hatırlatan Pezeşkiyan, "Bu acımasız savaşın en başında Minab'daki bir okulda 168 öğrencinin şehit olmasına yol açan bir saldırı oldu. Bu olay, ABD'nin ve çocuk katili Siyonist rejimin uluslararası ve insani ilkelerin hiçbirine uymadığını ve savaş ve şiddet mantığından başka bir yol bilmediğini bir kez daha kanıtladı." dedi.

Pezeşkiyan, İran'ın, tüm komşu ve bölge ülkelerine özel bir saygı ve önem verdiğini söyleyerek, "Onlarla işbirliğini geliştirmek dış politika önceliklerimizin başında yer almaktadır. Ancak, bölge ülkelerinin topraklarında bulunan ABD askeri üslerinden İran'a yönelik herhangi bir saldırı hiçbir koşulda kabul edilemez." İfadelerini kullandı.

Umman'ın Salalah Limanı'na yapılan saldırıya da değinen Pezeşkiyan, "Amacımız, özellikle Umman Sultanlığı olmak üzere komşularımızla kapsamlı ilişkileri ve işbirliğini geliştirmektir. Askeri hedeflerimiz yalnızca İran'a yapılan saldırıya doğrudan katılan bölgelerdir. Bu nedenle, bu olayla ilgili olarak mutlaka kapsamlı bir soruşturma yürütülecektir." dedi.

Pezeşkiyan, Umman Sultanlığı'nın bölgesel istişarelerdeki olumlu tutumunu ve yapıcı rolünü, özellikle diplomasiyi ilerletme ve gerilimleri azaltma çabalarını takdir ettiğini belirtti.

Umman Sultanı Bin Tarık da, istikrar ve barışı sağlamak için bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesinin, bölgedeki güvenliğin azaltılmasının ve savaşın kapsamının genişlemesinin önlenmesinin gerekliliğini vurguladı.

Kaynak: AA

