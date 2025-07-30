İran ve Venezuela İlişkileri Derinleşiyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ikili ilişkiler ile uluslararası konuları görüştü

İran Cumhurbaşkanlığının internet sitesine göre, Pezeşkiyan, Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını açıkça ve cesurca kınamasından dolayı Venezuela'ya teşekkür etti.

Pezeşkiyan, "Bizim Venezuela ile tüm alanlarda ilişkilerimiz devam edecek ve daha derin, daha stratejik ve daha geniş olacak. Venezuela'nın Batı Asya bölgesinde barışın yaygınlaştırılması yolundaki yapıcı girişimlerini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci yıl dönümüne atıfta bulunarak, işbirliğinin tüm alanlarda genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Taraflar, bölgedeki barışın desteklenmesi amacıyla yapılması planlanan zirve girişimlerini memnuniyetle karşıladı ve savaşın sona erdirilmesi için ortak çaba gösterme kararlılığına vurgu yaptı.