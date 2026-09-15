İran'da iki balıkçı teknesinin ABD tarafından İHA ile vurulduğu bildirildi

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde yer alan Kergan İskelesi yakınlarında iki balıkçı teknesinin ABD tarafından insansız hava aracı (İHA) ile vurulduğu ve saldırı sonrası teknelerde bulunan balıkçıların kaybolduğu duyuruldu.

Hürmüzgan Valiliğinden yapılan açıklamada, ABD tarafından iki balıkçı teknesine saldırı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, Kergan İskelesi yakınlarında iki balıkçı teknesinin ABD tarafından İHA ile vurulduğu ve teknelerde bulunan balıkçıların kaybolduğu belirtildi.

Arama ve kurtarma ekiplerinin kayıp balıkçıları bulmak için çalışma yürüttüğü olayla ilgili daha fazla ayrıntıya ulaşıldığında kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.