İran'dan ABD'ye: Yenilgileri Örtbas Edemezsiniz - Son Dakika
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İran'dan ABD'ye: Yenilgileri Örtbas Edemezsiniz

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, ABD'nin İran'ın yenilginin eşiğinde olduğu iddialarını reddederek, Washington'un hatalarını gizlemek için daha büyük yenilgilere imza attığını, askeri başarısızlığın ardından 'ekonomik savaş' adıyla yeni bir yenilgi alanı açtığını söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin Tahran'ın yenilginin eşiğinde olduğu yönündeki iddialarını eleştirerek, Washington'ın kendi hesap hatalarını gizlemek için daha "büyük yenilgilerle sonuçlanan adımlar attığı" değerlendirmesinde bulundu.

Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın yenilginin eşiğinde ve bir ipe bağlı olduğu" iddiasında bulunan ABD'nin, buna rağmen bütün müttefiklerinden yardım istediğini belirtti.

ABD'nin yanlış hesaplamalar yaptığını ifade eden Garibabadi, "Sorun, her seferinde örtbas etmek zorunda kaldıkları yanlış hesaplamalardır. Bunun için kendileri açısından daha büyük bir yenilgi yaratmak zorunda kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Garibabadi, ABD'nin İran'a yönelik askeri girişimlerinin sonuç vermediğini savunarak, "Askeri savaş sonuç vermedi, şimdi bir sonraki yenilginin adını 'ekonomik savaş' koydular." açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, İran'la ekonomik ilişkilerini sürdüren ülkelere ve kuruluşlara ağır ekonomik yaptırımlar uygulanacağını belirterek, İran'a yönelik "ekonomik D-Day" olarak nitelendirdiği yeni bir baskı kampanyası başlatacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan ABD'ye: Yenilgileri Örtbas Edemezsiniz - Son Dakika

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