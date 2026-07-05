Hamaney için Tahran'da cenaze töreni - Son Dakika
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Hamaney için Tahran'da cenaze töreni

05.07.2026 07:53
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ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene yüzbinlerce İranlı katıldı.

ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Saldırılarda hayatını kaybeden Hamaney ve aile bireyleri için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.

İmam Humeyni Musalla Camisi'ndeki özel alanda eda edilen cenaze namazını Ayetullah Cafer Sobhani kıldırdı.???????

Sabahın erken saatlerinde ellerinde bayraklarla tören alanına gelen yüzbinlerce İranlı, cenaze namazında hazır bulundu.

Cenaze törenine, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililer ile din adamları katıldı.

Yarın başkent sokaklarında veda töreni düzenlenmesinin ardından Hamaney'in naaşı Kum kentine götürülecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamaney için Tahran'da cenaze töreni - Son Dakika

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