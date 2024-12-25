İranlı İş İnsanı Aras Yılmaz\'ın Öldürülmesi: Uyuşturucu Çetesi İçindeki Hesaplaşma

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Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde İranlı iş insanı Aras Yılmaz'ın silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü olayın örgüt içi hesaplaşmadan kaynaklandığı ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Aras Yılmaz'ın yöneticiliğini yaptığı uyuşturucu çetesine yönelik dün İstanbul merkezli iki ilde düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinde 8 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşen olayda, uluslararası uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı ve örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen İran uyruklu iş insanı Aras Yılmaz (Yosef Aliakbari) silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından iki kişi 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren Mert Akçay ifadesinde olayı uyuşturucu kullandığı esnada E.B. isimli şüpheliyle planladıklarını, eylemi 1 milyon lira karşılığında gerçekleştirdiğini ayrıca olayda kullandığı motosiklet ve tabancayı E.B.'nin kendisine sağladığını söyledi. Yapılan incelemelerde olayın örgüt içi bir hesaplaşma sonucu yaşandığı ortaya çıktı.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE OPERASYON

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilen soruşturma kapsamında dün İstanbul, Sarıyer merkezli Zeytinburnu, Kağıthane, Beylikdüzü, Arnavutköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Samsun'da örgütün üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda hedef konumunda olduğu belirtilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan 23 Eylül 2022 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 40 şüpheli yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 4 ton 4 kilo 560 gram metamfetamin, 70 kilo 540 gram eroin ve 105 kilo 80 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasal maddesi ele geçirilmişti, 22 kişi tutuklanmıştı.