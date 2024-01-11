İranlı turistler kayak yaparken kayboldu, JAK timleri buldu

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İRAN'dan Kars'a tatile gelen 3 kişi kayak yaptıkları sırada yollarını kaybetti. İhbar üzerine harekete geçen JAK timleri kaybolan turistleri buldu. Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Kayak Merkezine tatile gelen Fayaz Mırabıyan, Alireza Ostovqr ve Mohammed Esfahani, kayak yaptıkları sırada yollarını kaybetti. Arkadaşlarının saat 13.45'de ihbarı üzerine Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri bölgede kar motorlarıyla arama çalışması başlattı. JAK timleri turistleri sat 16.00'da kayak pistinin 3 kilometre uzağında, ormanlık alan içerisinde buldu. Sağlık durumları iyi olan turistler kar motorları ile kaldıkları otellerine götürüldü. İranlı gençler, JAK timlerine teşekkür etti. (DHA)