İrlanda Başbakan Yardımcısı İsrail'in UNRWA yardımlarının Gazze'ye girişini engellemesini kabul edilemez buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İrlanda Başbakan Yardımcısı İsrail'in UNRWA yardımlarının Gazze'ye girişini engellemesini kabul edilemez buldu

İrlanda Başbakan Yardımcısı Micheal Martin, İsrail'in UNRWA yardımlarının Gazze'ye girişini engellemesini kabul edilemez olarak nitelendirdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de yardımların engellenmesini ahlaki açıdan çileden çıkarıcı olarak değerlendirmişti. İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası yaşanan çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti.

25.03.2024 15:19  Güncelleme: 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) yardımlarının Gazze'nin kuzeyine girişini engellemesinin kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Bakan Martin, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye insani erişim konusunda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çok net olduğunu ve yardımlarının engellenmesini "ahlaki açıdan da çileden çıkarıcı" olarak nitelediğini aktardı.

Martin, "İsrail'in UNRWA yardımlarının Gazze'nin kuzeyine girişini engellemesi kabul edilemez. Açlığın savaş silahı olarak kullanılması uluslararası insancıl hukukun açık ihlalidir." ifadesini kullandı.

Guterres, 23 Mart'ta Mısır-Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı önünde düzenlediği basın toplantısında, sınır kapısının her iki tarafında tırların Gazze'ye girmek için beklediği sırada sınırın öbür tarafındakilerin açlık çektiğine işaret ederek, "durumun trajik ve ahlaki açıdan da çileden çıkarıcı" olduğunu vurgulamıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 226 Filistinli öldürüldü, 74 bin 518 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 252'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 595 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 449 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 242 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, Antonio Guterres, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İrlanda Başbakan Yardımcısı İsrail'in UNRWA yardımlarının Gazze'ye girişini engellemesini kabul edilemez buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:07 Teröristlerin kulaklarını neden kestiler Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı
14:47 Yargıtay başkanlığı seçimleri 4. tura kaldı Yargıtay başkanlığı seçimleri 4. tura kaldı
14:20 Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:16 Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok
14:45 Ölümlü kazaya karışan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Kırmızı ışıkta geçip aniden önüme geldi Ölümlü kazaya karışan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Kırmızı ışıkta geçip aniden önüme geldi
14:38 Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü
14:12 Selim Gülgören’den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına
13:39 Rusya, Kiev’e füze saldırısı düzenledi Rusya, Kiev'e füze saldırısı düzenledi
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
12:14 Sahte avukatlık yapan kadının ifadesi şaşkına çevirdi: Eski sevgilime özendim Sahte avukatlık yapan kadının ifadesi şaşkına çevirdi: Eski sevgilime özendim
11:39 Yeni bir cin çıkarma vakası daha Senaryo iyi ama oyunculuk berbat Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat
11:06 Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu
10:38 AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay’dan gazeteciye: İşine bak, çarparım AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'dan gazeteciye: İşine bak, çarparım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 15:32:18. #1.13#
SON DAKİKA: İrlanda Başbakan Yardımcısı İsrail'in UNRWA yardımlarının Gazze'ye girişini engellemesini kabul edilemez buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement