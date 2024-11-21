İrlanda Başbakanı'ndan UCM'ye Destek

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İrlanda Başbakanı Simon Harris, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama emrine ilişkin, "İrlanda UCM'nin üstlendiği role saygı duymaktadır. Mahkemenin hayati çalışmalarını yürütmesine destek verecek pozisyonda olan herkes de acilen böyle yapmalı." açıklamasını yaptı.

İrlanda Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada Harris, UCM'nin tutuklama emirlerinin önemli adımlar olduğunu belirtti.

Harris'in açıklamasında, "Mahkeme, Gazze'de insanlığa karşı işlenen cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı suçlar ile açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanma suçlarının cezai sorumluluklarını Netanyahu ve Gallant'ın taşıdığına dair makul gerekçeler olduğunu ileri sürüyor." ifadeleri yer aldı.

UCM kararında, öldürülen Hamas liderleriyle ilgili de ifadeler yer aldığını dikkati çeken Harris, tüm isimlerle ilgili iddiaların çok ciddi olduğunu kaydetti.

Harris, Gazze'de uzun süredir uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiğini dile getirdiklerini anlatarak "Her şartta, her yerde ve her zaman uluslararası hukuka saygı duyulması gerektiğini, ihlallerden sorumlu olanların, savaş suçu ve insanlığa karşı suç işleyenlerin hukuk karşısında hesap vermesi gerektiğini ısrarla dile getirdik." ifadelerini kullandı.

"İrlanda UCM'nin üstlendiği role saygı duymaktadır. Mahkemenin hayati çalışmalarını yürütmesine destek verecek pozisyonda olan herkes de acilen böyle yapmalı." değerlendirmesini yapan Harris, acil ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve Gazze'ye insani yardımların artırılması çağrısını yineledi.

Harris, Gazze'deki insani durumun daha fazla sürdürülemeyeceğini de vurguladı.