İrlanda Cumhurbaşkanı, İsrail'in UNRWA'yı yok etme kampanyasını kınadı

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin, "İsrail'in UNRWA'yı yok etme kampanyası yürüttüğü" açıklamalarına atıfta bulunarak, böyle bir kampanyanın başlatılmasını "utanç verici bir rezalet" olarak niteledi.
Higgins, Gazze'deki mevcut duruma ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, dünya Gazze'nin kıtlığa ve giderek daha fazla can kaybına doğru sürüklenişini izlerken, her ülkenin insani felaketin önlenmesini sağlamak için elinden geleni yapmasının hayati önem taşıdığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Higgins, "Şu anda Gazze'de tanık olduğumuz durum, dünya kamuoyunun dikkatinin dağılmaması ya da bakışlarını başka yöne çevirmemesi gereken bir durumdur. Bu, ölüm kalım meselesidir. Gıda ve yardım ablukası derhal durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı.
Gazze'deki hastanelerden geriye kalanlara hayati önem taşıyan temel ilaçlar ve enerji kaynaklarının sağlanması gerektiğini vurgulayan Higgins, "Derhal ulaştırılabilecek yardımlar, skandal şekilde engellenmektedir ve bundan sorumlu olanlar meydana gelen ölümlerin sorumluluğunu üstlenmelidir." eleştirisinde bulundu.
"Yardım çağrısı, BM'ye inanan herkesin desteğini hak etmektedir"
Higgins, İsrail'in hakkında iddialarda bulunduğu UNRWA'ya finansal desteğin kesilmesini de eleştirerek, desteği kesen ülkelerin oksijensizlikten ölen bebekleri ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybeden çocukları göz önünde bulundurması gerektiğini belirtti.
Kanada ve İsveç'in daha önce aldıkları yardımları askıya alma kararlarını iptal ederek, yeniden UNRWA'ya yardıma başlamalarını ve Avrupa Komisyonu'nun 50 milyon avroluk fonu derhal kullandıracağını açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Higgins, şunları kaydetti:
"BM'nin tüm üyeleri, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin 'UNRWA'ya karşı kampanya yürütüldüğü' yönündeki açıklamasını dikkate almalı ve endişe duymalıdır. Bu kampanya, mevcut koşullarda ve Gazze'nin geleceğiyle ilgili olarak BM'nin rolünü zayıflatacak bir etkiye sahip olabilir. Yardım çağrısı, BM'ye inanan herkesin desteğini hak etmektedir. BM aleyhinde propaganda kampanyasının başlatılması, Gazze'de ön saflarda yer alan sağlık personeli, en zor koşullarda beslenme ve yardım sağlamaya çalışanlar ve 160'tan fazla meslektaşını kaybeden UNRWA'daki diğer adanmış profesyoneller dahil herkesin kahramanca çabalarına karşı utanç verici bir rezalettir."
Higgins, Gazze'ye yardım derhal ulaştırılabilecekken hem İsrail'in eylemleri hem de yasa dışı engellemelerle bu yardımların engellenmesinin "her türlü insani ilkeyi ihlal ettiğini" vurguladı.
Cumhurbaşkanı, en kötü açlık manzaralarından bazılarının, İsrail'in askeri harekatını tamamladığını ilan ettiği Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerinde görüldüğünü bildirdi.
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