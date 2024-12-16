İrlanda'dan Filistin Mesajı: Düşmanca Değil - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İrlanda'dan Filistin Mesajı: Düşmanca Değil

İrlanda Dışişleri Bakanı Martin, Filistin devletini tanımalarının düşmanca olmadığını vurguladı.

16.12.2024 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İrlanda'nın İsrail'e karşı düşmanca tutum içinde olduğu yönündeki açıklamalara değinerek, "Filistin devletini tanımamız düşmanca bir tavır değildir. Sadece Gazze'de değil dünyanın her yerindeki savaş suçları için hesap soran ve bizim de desteklediğimiz uluslararası mahkemelerin kararlarının uygulanması düşmanca davranış olarak görülmemelidir." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Martin, toplantı gündeminde Suriye, Gazze, Ukrayna ve Gürcistan'daki gelişmeler gibi konuların yer aldığını söyledi.

Martin, İsrail'in Dublin Büyükelçiliğini kapatması ve İrlanda Hahambaşı Yoni Wieder'in "Buradaki Yahudiler, İrlanda'nın İsrail'e karşı aşırı şekilde düşmanca davrandığını hissediyor." ifadelerine şu sözlerle karşılık verdi:

"Hükümetin Orta Doğu'yla ve Gazze'deki savaşla ilgili aldığı kararın, uluslararası insancıl hukuktan ve insan haklarına saygıdan başka dayanağı yoktur. Sürekli olarak ateşkes, esirlerin serbest bırakılması, bölgeye büyük bir insani yardım girişi sağlanması çağrısı yaptık. Diğer ülkelerin yaptığı gibi Norveç ve İspanya'yla birlikte Filistin devletini tanımamız düşmanca bir tavır değildir. Düşmanca tavır olarak görülmemelidir. Sadece Gazze'de değil dünyanın her yerindeki savaş suçları için hesap soran ve bizim de desteklediğimiz uluslararası mahkemelerin aldığı kararlarının uygulanması, düşmanca davranış olarak görülmemelidir."

Martin, İsrail, Hamas ve Hizbullah'ın eşit derecede uluslararası insancıl hukuka ve insan haklarına saygı sorumluluğu bulunduğuna işaret etti.

Avrupa sokaklarında İsrail'in masum sivilleri öldürmesine tepkilerin yükseldiğini anlatan Martin, "Özellikle Gazze'nin kuzeyinde, benim görüşüme göre tüm ahlaki göstergelerin ötesinde, hiçbir açıklaması olmayan olaylar yaşanıyor." dedi.

Martin, İsrail'e yaptığı "Gazze'yi uluslararası kamuoyuna ve basına açma" çağrısını yineleyerek, "Eğer bu olursa, dünyanın oradaki yıkımın boyutunu gördükten sonra yaşayacağı şoktan yana şüphem yok." diye konuştu.

İrlanda'nın çok taraflı uluslararası sistem ile uluslararası mahkemelere destek verdiğinin altını çizen Martin, Filistin devletini tanıdıkları için İsrail'in Norveç ve İspanya'yla birlikte İrlanda'ya düşmanca yaklaştığını da ifade etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Başbakan Yardımcısı, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İrlanda'dan Filistin Mesajı: Düşmanca Değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:35 AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye’de tarihin doğru tarafında durduk AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'de tarihin doğru tarafında durduk
16:00 Beşar Esad, adım adım Rusya’ya nasıl kaçtığını açıkladı Beşar Esad, adım adım Rusya'ya nasıl kaçtığını açıkladı
15:48 Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya’ya kaçan Esad’dan ilk açıklama Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya'ya kaçan Esad'dan ilk açıklama
14:38 SGK’ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
14:07 Asgari ücretin kritik toplantısı sona erdi İşte ilk açıklama Asgari ücretin kritik toplantısı sona erdi! İşte ilk açıklama
23:24 Bakan Tekin’in Erdoğan’a teşekkür etmesinden rahatsız olan CHP’li vekillere verdiği yanıt olay oldu Bakan Tekin'in Erdoğan'a teşekkür etmesinden rahatsız olan CHP'li vekillere verdiği yanıt olay oldu
23:16 80 kişilik AFAD ekibi, Sednaya Hapishanesi’nde arama kurtarma çalışmalarına katılacak 80 kişilik AFAD ekibi, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarına katılacak
23:07 Bakan Göktaş’tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması Bakan Göktaş'tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
22:52 Otoyolda gördüğü tavşanla yarıştı Otoyolda gördüğü tavşanla yarıştı
22:47 İşte Esad’ın İsrail’le yaptığı iş birliğinin kanıtı İşte Esad'ın İsrail'le yaptığı iş birliğinin kanıtı
22:39 Tepki ve bravo sesleri aynı anda yükseldi, Bakan Göktaş’ı duymak zor oldu Tepki ve bravo sesleri aynı anda yükseldi, Bakan Göktaş'ı duymak zor oldu
22:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerle Buluşma Programında Soruları Yanıtladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerle Buluşma Programında Soruları Yanıtladı
21:57 LPG Tüpleri İçin Yeni Düzenleme: İzlenebilirlik Sağlanacak LPG Tüpleri İçin Yeni Düzenleme: İzlenebilirlik Sağlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 17:11:32. #1.11#
SON DAKİKA: İrlanda'dan Filistin Mesajı: Düşmanca Değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.