İrlanda'dan İsrail'e Eleştiri Yanıtı

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İrlanda, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, " İspanya, İrlanda ve Norveç gibi İsrail'i eleştiren ülkelerin Gazze'deki Filistinlileri kabul etmek zorunda olduğu" değerlendirmesine ilişkin, Filistin halkının güvenli şekilde evlerine dönmesinin sağlanması gerektiğini, bunun aksine yapılan yorumların "yararsız ve dikkat dağıtıcı" olduğunu belirtti.

İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris'in Sözcüsü, Katz'ın, "İspanya, İrlanda ve Norveç gibi İsrail'i eleştiren ülkelerin Gazze'deki Filistinlileri kabul etmek zorunda olduğu" değerlendirmesine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sözcü, İrlanda ve uluslararası toplumun önceliğinin, Gazze'deki ateşkesin sürdürülebilirliğini sağlamak, esirlerin serbest bırakılması, Gazze'ye insani yardımın önemli ölçüde artırılması, Gazze'nin yeniden inşası ve iki devletli çözümü sağlayacak siyasi süreci desteklemek olduğunu belirtti.

İrlandalı Sözcü, "Amaç, Filistin halkının güvenli şekilde evlerine dönmesini sağlamak ve bunun aksine yapılan yorumlar yararsız ve dikkat dağıtıcı." ifadesini kullandı.

İsrailli Bakan, ordudan Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması için plan hazırlanmasını istedi

İsrail devlet televizyonu Kan'ın haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusuna Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etmeye yönelik plan hazırlanması talimatı vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri başta Mısır ve Ürdün olmak üzere farklı ülkelere sürgün etme fikrine ilişkin açıklamalarının uygulamaya geçirilmesi kapsamında, ilk adım olarak İsrail ordusuna plan hazırlanması talimatı verdiğini belirten Katz, planın kara yolunun yanı sıra deniz ve hava yoluyla da Filistinlilerin tahliyesini içereceğini söylemişti.

Trump'ın açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını ve Kanada'nın da geçmişte Gazze sakinlerini kabul etmek istediğini dile getiren Katz, İspanya, İrlanda ve Norveç gibi İsrail'i eleştiren ülkelerin Gazze'deki Filistinlileri kabul etmek zorunda olduğunu savunmuştu.