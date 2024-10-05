İrlanda'dan İsrail'e Mavi Hat İhlali Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İrlanda'dan İsrail'e Mavi Hat İhlali Uyarısı

İrlanda Başbakan Yardımcısı, İsrail'in Lübnan'daki Mavi Hat ihlalini BM kararının ihlali olarak değerlendirdi.

05.10.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail ordusunun Lübnan'daki Mavi Hat'ı ihlal ettiğini belirterek, "Bu, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının kabul edilemez bir ihlalidir." açıklamasını yaptı.

Martin, Lübnan'daki duruma ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Lübnan'da artan şiddetten ve İsrail ordusunun Lübnan'ı İsrail ve Golan Tepeleri'nden ayıran hatta (Mavi Hat) artan eylemlerinden derin endişe duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Mavi Hat'taki BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) görev yaptığı 25 noktadan 2'sinde İrlandalı askerlerin bulunduğunu aktaran Martin, "Son günlerde İsrail ordusu, İrlandalı askerlerin de bulunduğu birkaç noktada Mavi Hat'ı ihlal etti. Bu, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının kabul edilemez bir ihlalidir." değerlendirmesini yaptı.

Martin, İrlandalı askerlerin sığınaklarda bulunduğuna da vurgu yaptı.

İrlandalı askerlerin BM kararlarının ihlallerini gözlemlemeyi sürdürdüğünü kaydeden Martin, askerlerin moralinin yüksek olduğunu ifade ederek, "Çatışmalardan etkilenen herkes için endişeliyiz ancak şu noktada asıl endişemiz bölgedeki askerlerimizin durumudur." ifadelerini kullandı.

Askeri yetkililer ve BM ile temas halinde olduğunu belirten Martin, "İsrail ve Hizbullah'ın BM'nin Barış Gücü rolüne saygı göstermesi, bu görevi yerine getiren birliklere ve askerlerimize zarar verecek adımlardan kaçınması gerekir." açıklamasında bulundu.

Martin, sahip olduğu kaygıların BM yetkililerince de paylaşıldığının altını çizerek, "Hizbullah ve İsrail, uçurumun kıyısından uzaklaşmalı ve bir ateşkesle başlayarak barışçıl çözüm bulmalı." ifadelerini kullandı.

Yükselen tansiyonun kimseye faydası olmadığını belirten Martin, "Tansiyonun kapsayıcı şekilde düşünülmesine, Gazze'de bir ateşkese, esirlerin salıverilmesine ve bölgeye insani yardımların girişine ihtiyacımız var." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, Lübnan, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel İrlanda'dan İsrail'e Mavi Hat İhlali Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:54 “Teknofest“ paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız "Teknofest" paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız
20:30 Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Başka bir şey istemiyoruz Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Başka bir şey istemiyoruz
19:57 Şişli’de silahlı çatışma: 4 yaralı Şişli'de silahlı çatışma: 4 yaralı
18:54 Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor
17:32 CHP lideri Özel’den Erdoğan’a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim
10:16 Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy’nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi
10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
09:18 Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor
08:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Lübnan ve Pakistan’a yeni büyükelçi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Lübnan ve Pakistan'a yeni büyükelçi
08:27 Diyet yapmak beyin sağlığına zarar veriyor mu Prof. Dr. Serdar Dağ önemli bir noktaya değindi Diyet yapmak beyin sağlığına zarar veriyor mu? Prof. Dr. Serdar Dağ önemli bir noktaya değindi
08:26 19 ilde ’Narkoçelik’ operasyonu: 49 zehir taciri yakalandı 19 ilde 'Narkoçelik' operasyonu: 49 zehir taciri yakalandı
08:07 Meteoroloji tarih vererek uyardı Yağmur bu kez fena geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor
08:00 Burak Yılmaz dolandırıldığı olayı anlattı: Bana dağ satmışlar Burak Yılmaz dolandırıldığı olayı anlattı: Bana dağ satmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 21:10:16. #1.11#
SON DAKİKA: İrlanda'dan İsrail'e Mavi Hat İhlali Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement