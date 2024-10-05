İrlanda'dan İsrail'e Mavi Hat İhlali Uyarısı

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İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail ordusunun Lübnan'daki Mavi Hat'ı ihlal ettiğini belirterek, "Bu, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının kabul edilemez bir ihlalidir." açıklamasını yaptı.

Martin, Lübnan'daki duruma ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Lübnan'da artan şiddetten ve İsrail ordusunun Lübnan'ı İsrail ve Golan Tepeleri'nden ayıran hatta (Mavi Hat) artan eylemlerinden derin endişe duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Mavi Hat'taki BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) görev yaptığı 25 noktadan 2'sinde İrlandalı askerlerin bulunduğunu aktaran Martin, "Son günlerde İsrail ordusu, İrlandalı askerlerin de bulunduğu birkaç noktada Mavi Hat'ı ihlal etti. Bu, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının kabul edilemez bir ihlalidir." değerlendirmesini yaptı.

Martin, İrlandalı askerlerin sığınaklarda bulunduğuna da vurgu yaptı.

İrlandalı askerlerin BM kararlarının ihlallerini gözlemlemeyi sürdürdüğünü kaydeden Martin, askerlerin moralinin yüksek olduğunu ifade ederek, "Çatışmalardan etkilenen herkes için endişeliyiz ancak şu noktada asıl endişemiz bölgedeki askerlerimizin durumudur." ifadelerini kullandı.

Askeri yetkililer ve BM ile temas halinde olduğunu belirten Martin, "İsrail ve Hizbullah'ın BM'nin Barış Gücü rolüne saygı göstermesi, bu görevi yerine getiren birliklere ve askerlerimize zarar verecek adımlardan kaçınması gerekir." açıklamasında bulundu.

Martin, sahip olduğu kaygıların BM yetkililerince de paylaşıldığının altını çizerek, "Hizbullah ve İsrail, uçurumun kıyısından uzaklaşmalı ve bir ateşkesle başlayarak barışçıl çözüm bulmalı." ifadelerini kullandı.

Yükselen tansiyonun kimseye faydası olmadığını belirten Martin, "Tansiyonun kapsayıcı şekilde düşünülmesine, Gazze'de bir ateşkese, esirlerin salıverilmesine ve bölgeye insani yardımların girişine ihtiyacımız var." değerlendirmesini yaptı.