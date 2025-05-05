İrlanda'dan İsrail'in Gazze Planına Tepki - Son Dakika
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İrlanda'dan İsrail'in Gazze Planına Tepki

İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris, İsrail'in Gazze'ye saldırı planını endişe verici buldu.

05.05.2025 18:06
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İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, İsrail'in Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırılar başlatma planının endişe verici olduğunu belirterek, bunun zaten vahim bir insani krizle karşı karşıya olan Filistin halkı için daha fazla ölüm, yaralanma ve tarif edilemez acıya yol açacağını bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Harris, Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Harris, "İsrail güçlerinin Gazze'deki askeri operasyonlarını genişletme planlarına ilişkin haberlerin endişe verici. Böyle bir hamle, zaten vahim bir insani krizle karşı karşıya olan Filistin halkı için daha fazla ölüm, yaralanma ve tarif edilemez acıya yol açacak." ifadelerini kullandı.

İsrail makamlarına itidal çağrısında bulunan Harris, Gazze halkına yapılanların iğrenç ve vicdansızca olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Harris, "Bu bir insani felaket. Derhal çatışmaların sona ermesini, kalan esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze'ye büyük ölçekli insani yardımın yeniden başlamasını görmemiz gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Gazze'de işgali genişleten plan

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını kabul etmişti.

Söz konusu plan, Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içeriyor.

Ayrıca İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze'nin güneyine göç ettirilmesi de yer alıyor.

Planın kabul edilmesi sonrası yerel basına konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceklerini söylemişti.

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'ya bu ay yapacağı ziyaret sona erinceye kadar esir takası anlaşmasına varılmaması halinde ordunun Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırıları başlatmayı planladığını yazmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İrlanda'dan İsrail'in Gazze Planına Tepki - Son Dakika

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