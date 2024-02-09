İrlanda Dışişleri Bakanlığı, İsrail\'in Gazze\'ye saldırı planını endişe verici buluyor

İrlanda Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin güneyinde saldırılar düzenleme planının endişe verici olduğu açıklamasını yaparak, gerçekleşmesi halinde insani açıdan yıkıcı sonuçları olacağını vurguladı.
İrlanda Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Anadolu Ajansının (AA), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'nin güneyindeki saldırılar düzenleme planına ilişkin sorusunu yazılı yanıtladı.
Hükümetin, "acil insani ateşkes" çağrısı yaptığını hatırlatan Sözcü, "Şimdi her zamankinden daha da acil. Gazze nüfusunun yarısından fazlası Refah'a yığıldı. Oradakilerin insani ihtiyaçları çok önemli." değerlendirmesini yaptı.
Sözcü, insani yardıma erişimin artırılarak temel ihtiyaçların karşılanması gerektiğine işaret ederek, "Refah'ta askeri faaliyetlerin yoğunlaştığına ilişkin haberler endişe vericidir. Böyle bir gerginliğin insani açıdan yıkıcı sonuçları olacak, kritik insani operasyonlar sekteye uğrayacaktır. Bunu önlemeye yönelik her türlü çaba memnuniyetle karşılanacaktır." ifadelerini kullandı.
Gazze'deki son durum
İsrail, Hamas'ın sunduğu her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifini reddetmişti.
Başbakan Netanyahu, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış 1,4 milyona yakın Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını vermişti.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Hamas'ın Gazze'nin güneyindeki 4 taburu yok edilmeden savaşın hedefine ulaşılmasının mümkün olmadığı" ifade edilmişti.
Gazze'nin güneyindeki yoğun operasyonların, sivillerin buradan çıkarılmasını gerektirdiği ifade edilen açıklamada, Netanyahu'nun "İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına buradaki nüfusun çıkarılması ve Hamas taburlarının yok edilmesi için hükümete sunmak üzere ortak bir plan hazırlaması talimatını verdiği" aktarılmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Refah'a saldırı başlatmasının "felaket" olacağı değerlendirmesini yapmıştı.
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