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İrlandalı AP üyeleri, AB'nin UNRWA'ya sağlanan finansal desteği değerlendirme kararını eleştirdi - Son Dakika
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İrlandalı AP üyeleri, AB'nin UNRWA'ya sağlanan finansal desteği değerlendirme kararını eleştirdi

İrlandalı Avrupa Parlamentosu üyeleri Mick Wallace, Clare Daly ve Grace O'Sullivan, Avrupa Birliği'nin UNRWA'ya sağlanan finansal desteğin devamını, BM tarafından başlatılan soruşturmanın sonuçlarına göre değerlendireceğine ilişkin kararını eleştirdi. Wallace, bazı ülkelerin UNRWA'ya finansal desteği kesmesinin İsrail'in soykırımına destek olduğunu belirtirken, Daly AB'nin kararını zararlı ve çarpıtılmış olarak nitelendirdi. O'Sullivan ise UNRWA'ya mali yardımın askıya alınmasını vicdansızlık olarak değerlendirdi.

İrlandalı AP üyeleri, AB\'nin UNRWA\'ya sağlanan finansal desteği değerlendirme kararını eleştirdi
30.01.2024 - 13:05,
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İrlandalı Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri Mick Wallace, Clare Daly ve Grace O'Sullivan, Avrupa Birliği'nin (AB) Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağlanan finansal desteğin devamını, BM tarafından başlatılan soruşturmanın sonuçlarına göre değerlendireceğine ilişkin kararını eleştirdi.

AP Üyesi Wallace, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı ülkelerin, UNRWA'ya finansal desteği kesmesinin yanlış bir karar olduğunu belirterek, "Onlar sadece İsrail'in soykırımına desteğini gösteriyor. Apartheid İsrail rejimi, Filistinlilerin açlıktan ölmesini istiyor ve bu ülkeler, onların açlıktan ölmesine izin vermekten memnun." ifadesini kullandı.

Daly, X paylaşımında, AB'nin kararının "zararlı ve çarpıtılmış" olduğunu vurgulayarak, "AB'nin bugün aldığı karar, milyonlarca insanın hayatının bağlı olduğu BM organına karşı, Batılı devletler ve İsrail'in koordineli saldırısının parçası olan hukuku saldırı aracı olarak kullanma eylemidir." değerlendirmesinde bulundu.

UNRWA'nın acilen finansmana ihtiyacı olduğuna işaret eden Daly, bağış yapma çağrısında bulundu.

O'Sullivan ise sosyal medya paylaşımında, UNRWA'ya mali yardımın askıya alınmasını eleştirerek, " Gazze'deki UNRWA'ya yönelik insani yardım fonunun askıya alınmasına yönelik her türlü karar, vicdansızlıktır ve toplu cezalandırmayla eşdeğerdir." ifadesini kullandı.

AB, UNRWA'ya desteğin devamını değerlendirecek

AB Komisyonu, UNRWA'ya sağlanan finansal desteğin devamını, BM tarafından başlatılan soruşturmanın sonuçları ve atılacak adımlar ışığında değerlendireceğini bildirmişti.

Yapılan açıklamada Komisyonun, kurumun AB tarafından atanacak bağımsız dış uzmanlarca denetimi kabul etmesini, özellikle personelinin terörist faaliyetlere olası katılımını önlemek için gereken kontrol sistemlerine odaklanılmasını beklediği, en kısa zamanda bütün UNRWA personeli hakkında saldırılara katılmadıklarını doğrulamak için bir inceleme başlatılması gerektiği belirtilmişti.

Kaynak: AA
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