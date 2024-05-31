İrlandalılar, Filistin devletini resmen tanımayı destekliyor

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İrlandalılar, hükümetlerinin Filistin devletini resmen tanımasını destekliyor.

Başkent Dublin'de AA muhabirine konuşan İrlandalılar, İsrail'in Gazze'de "soykırım" yaptığını ve İrlanda hükümetinin, Filistin devletini tanıma kararıyla sorumluluğunu yerine getirdiğini düşünüyor.

Saoirse Mahon, Filistin'i tanımanın iyi bir fikir olduğunu söyledi.

Bu kararın geciktiğini ve bunun sadece uzun zamandır durumu protesto eden insanları memnun etmek için alındığını belirten Mahon, hükümetin İsrail'e ve İsrail'in İrlanda büyükelçisine daha iyi yaptırımlarda bulunabileceğini dile getirdi.

Mahon, "(Gazze'deki soykırım) İçler acısı bir durum. Bu, uzun zamandır devam ediyor, ekim ayında başlamadı. Bu yaşananlar kesinlikle alçakça. İnsanların şu anda bunun hakkında konuşması iyi bir şey. Umarım hükümet, AB ve İrlanda, İsrail'i durdurmak için daha fazla yaptırımı bir araya getirebilir." dedi.

John Shaw ise "Başka bir barışçıl ülkeyi destekleyen herhangi bir hükümeti tamamen destekliyorum. Filistin halkını Birleşmiş Milletler tüzüğü kapsamında tanınması gereken bir ulus olarak haklı göreceğim. Hükümetimiz, Filistin devletinin tanınması konusunda üzerine düşeni yaptı." ifadelerini kullandı.

Suzanne Mooney de "Cesur olduğu ve kararlarının merkezinde doğru ve adil insan haklarını savunduğu için İrlanda hükümetiyle gerçekten gurur duyuyorum. Hükümetin, İspanya, Norveç gibi Filistin'i ve Gazze halkını destekleyen diğer ülkelerle bu duruşu sergilemesi gerçekten önemli. Bunun için gerçekten çok mutluyum." diye konuştu.

Gazze'de yaşananların "soykırım" olduğunu belirten Mooney, insanlara gitmelerini söyledikleri güvenli bölgeyi bombalamanın korkunç olduğunu, oradaki kadın, çocuk ve yaşlıların kaçma imkanının bulunmadığını söyledi.