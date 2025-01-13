İş Cinayetlerinde 1897 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İş Cinayetlerinde 1897 İşçi Hayatını Kaybetti

İş Cinayetlerinde 1897 İşçi Hayatını Kaybetti

İSİG, 2023'teki iş cinayetlerinde 1897 işçinin öldüğünü, sendikalı oranının ise %1.89 olduğunu açıkladı.

13.01.2025 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG),  geçen yıl, 1897 işçinin "iş cinayetlerinde" hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölen işçilerin sadece yüzde 1,89'unun sendikalı olduğu bildirildi.

İSİG, 2024 yılına ait "iş cinayeti" verilerini yayımladı.

Verilere göre, geçen yıl yaşanan iş kazalarında en az 1897 işçi hayatını kaybetti, bu rakam, günde en az 5 işçinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

Hayatını kaybeden işçilerin 106'sının kadın, 1791'i ise erkek olduğu, ölenler arasında 94 mülteci/göçmen işçinin bulunduğu da belirlendi.

İSİG verilerine göre, hayatını kaybeden işçilerin, yüzde 1.89 oranıyla sadece 36'sının sendikalı, yüzde 98,11'e denk gelen 1861'inin ise sendikasız olduğu tespit edildi.

"Deprem bölgesinde en az 106 inşaat işçisi hayatını kaybetti"

Verilere göre, "iş cinayetlerinin en yoğun yaşandığı sektör" inşaat, yol iş kolu olarak kayıtlara geçti. Bu iş kolunda en az 482 işçi yaşamını yitirdi. Tarım, orman iş kolunda 326, taşımacılık iş kolunda 234 işçi hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin İSİG'den yapılan açıklamada, 6 Şubat depremleri sonrasında depremden etkilenen 11 ildeki inşaat faaliyetlerinin geçen yıl hızlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Deprem bölgesinde en az 106 inşaat işçisi hayatını kaybetti. Bu iş cinayetleri belli yerlerde yoğunlaşıyor. Örneğin Adıyaman Merkez İndere (Zey) Köyü'ndeki TOKİ deprem konutlarının inşaatında en az 9 işçi hayatını kaybetti. Diğer yandan deprem bölgesindeki şantiyelerde birçok ağır yaralanmalar oluyor ve işçiler sakat kalıp çalışamaz hale geliyor. Onlarca işçi aynı konteynerde kalıyor, yemek, mutfak, tuvalet ve hijyen sorunları yaşıyor. Elektriksiz konteyner koğuşlarda duş alma ve ısınma imkanı da yok"

Ölümlerin sektörlere göre dağılımı

İSİG verilerine göre, geçen yıl yaşanan iş kazalarındaki ölümlerin sektörlere göre dağılımı, "sanayi sektöründe 656 işçi, inşaat sektöründe 484 işçi, hizmet sektöründe 431 işçi, tarım sektöründe 326 işçi" şeklinde oldu.

İşçi ölümlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

"Trafik, Servis Kazası nedeniyle 387 işçi;

Ezilme, Göçük nedeniyle 334 işçi;

Yüksekten Düşme nedeniyle 321 işçi;

Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 238 işçi;

Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 103 işçi;

Elektrik Çarpması nedeniyle 99 işçi;

Şiddet nedeniyle 90 işçi;

İntihar nedeniyle 78 işçi;

Patlama, Yanma nedeniyle 74 işçi;

Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 40 işçi;

Kesilme, Kopma nedeniyle 12 işçi;

Diğer nedenlerden dolayı 121 işçi"

Yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

"14 yaş ve altı 22 çocuk işçi,

15-17 yaş arası 49 çocuk/genç işçi,

18-29 yaş arası 395 işçi,

30-49 yaş arası 793 işçi,

50-64 yaş arası 462 işçi,

65 yaş ve üstü 96 işçi,

Yaşı bilinmeyen 80 işçi"

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Türkiye, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, İnşaat, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş Cinayetlerinde 1897 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:45:56. #1.12#
SON DAKİKA: İş Cinayetlerinde 1897 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.