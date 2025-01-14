İş Makinesi Devrildi: 20 Yaşındaki Operatör Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İş Makinesi Devrildi: 20 Yaşındaki Operatör Hayatını Kaybetti

İş Makinesi Devrildi: 20 Yaşındaki Operatör Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde su dolu çukura devrilen iş makinesinin operatörü Hüseyin Durak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14.01.2025 12:38  Güncelleme: 12:40
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MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, su dolu çukura devrilen iş makinesinin operatörü Hüseyin Durak (20) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında İzmir- Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Alaşehir ilçesindeki bölümünde meydana geldi. Yüklenici firmada operatör olan Hüseyin Durak'ın kullandığı uzun ve teleskopik bir kol sayesinde yüksek yerlere ulaşan yükleyici, tünel içinde bulunan su dolu 3 metre derinliğindeki çukura devrildi. Kazada Durak, iş makinesinin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hüseyin Durak, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan Durak, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hüseyin Durak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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