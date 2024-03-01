İşaret Dili Müze Sanat Sözlüğü Projesi Ankara Resim ve Heykel Müzesi\'nde Başladı

"İşaret Dili Müze Sanat Sözlüğü" projesinin ilk uygulaması Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde başladı.
Bongo Art Project ve Hadi İşaret'in öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığıyla yürütülen çalışma kapsamında hazırlanan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan projenin tanıtımı Resim Heykel Müzesi'nde yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, müzenin Türk Ocağı Salonu'nda düzenlenen tanıtımda, projeyi ilk duyduğunda çok heyecanlandığını belirterek, bugün somutlaşmış halini gördüğünde ise heyecanının daha da katlandığını söyledi.
Kıran, bu projenin sadece burada kalmayacağına inandığını kaydederek, "Türkiye'de pek çok müzemize, dünyadaki pek çok müzeye ve sanat camiasına ışık tutacak nitelikte. Türkiye olarak böylesine büyük bir medeniyete böylesine büyük bir potansiyele sahip bir ülke olmakla övünüyoruz." dedi.
"Bu alanda dünyada öncü bir rol alan ülke olmakla övünüyoruz"
İnsanları bedenine ve engelsizliğine göre sınıflandıran bir medeniyeti temsil etmediklerini vurgulayan Kıran, aksine insanları kalplerindeki ve zihinlerindeki engellere göre sınıflandıranları insanlık suçu olarak gören bir medeniyeti temsil ettiklerini söyledi.
Kıran, şöyle konuştu:
"Böylesine büyük bir medeniyette elbette engelli kardeşlerimizin erişiminin önündeki engelleri kaldırmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Hükümet olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yıldaki bütün çabamız esasen bunun üzerine kuruludur. Bu alanda dünyada öncü bir rol alan ülke olmakla da övünüyoruz."
Kıran, projede emeği geçen tüm kuruluşlara teşekkür ederek, konuşmasını işaret diliyle "Birlikte güçlüyüz, birlikte güzeliz." ifadeleriyle bitirdi.
Tanıtımda işitme engelli balerin Eda Tavacı ile işaret diliyle gösteri yapan Özge Kayalar da performans sergiledi.
Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Kıran, müzedeki eserleri inceledi.
Son Dakika › Güncel › İşaret Dili Müze Sanat Sözlüğü Projesi Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde Başladı - Son Dakika
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi. Ankara'ya döndükten sonra bakanlıklarda görüşmeler gerçekleştiren Ölmeztoprak, Malatya'nın öncelikli beklentilerini ve vatandaşların taleplerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve AFAD'da yapılan ziyaretlerde devam eden çalışmalar, yeni projeler ve yatırımlar görüşüldü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Beykoz’daki halk buluşmasında; “Çıkmışlar, tekrar oy istiyorlar. Hatta 1994’te kazanmış ya, ‘94 ruhuyla’ diyorlar. Kardeşim, 94 ruhu dediğin nedir? Ankara’da Melih Gökçek belediyeciliğidir. Burada o günden itibaren İstanbul’a ihanetin başlangıç günüdür. Ben demiyorum, Tayyip Bey diyor. Diyor ki, ‘Biz yatay mimari yapamadık, dikey mimariyi tercih ettik. İstanbul’a hançerleri sapladık. Burada benim de suçum var’. Doğru söylüyor, rakamı söyleyeyim mi? O geldiğinde İstanbul’da kaç gökdelen vardı, 4. O giderken kaç vardı, tam 247. İstanbul’a 243 tane hançer saplayanın bundan sonra İstanbul’a vereceği hiçbir şeyi yoktur. Uzak dursunlar, gölge etmesinler yeter” dedi.
İYİ Parti'nin Bursa'da keşfedilen fay hattının araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması için verdiği Meclis araştırma önergesi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, fay hattının imar planlarına işlenmesi gerektiğini belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Beykoz Belediye Başkan adayı Alaattin Köseler, Beykoz’da halkla buluştu. Ülkenin en büyük sorunlarının başında ekonomik krizin geldiğini belirten İmamoğlu, “En büyük paramız 200 lirayı, 14 sene önce bu hükümet çıkardı. 14 sene önce 200 lira, 130 dolar yapıyordu. Dün akşam arkadaşlarım, raporunu çıkarttılar. Şu anda 6,5 dolar yapıyor. Öğlene doğru arkadaşım beni aradı, ‘Başkanım, belki de bugün 6 dolara düşecek’ dedi. 130 dolar nere, 6 dolar nere? Hani bunu diyordu ya ‘Nereden nereye.’ Nereden nereye!” dedi.
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Kapaklı Mimarsinan Mahallesindeki bir depoda 20 ton sahte deterjan ve şampuan üretimi yapıldığı tespit edildi. Irak uyruklu 2 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gece saatlerinde bindikleri fiber karinalı lastik botun olumsuz hava şartları nedeniyle su alması sonrası batma tehlikesi yaşayan düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 7'si çocuk 13 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde hep birlikte ipi göğüsleyeceklerini belirterek, 'Zafer inananların, çalışanların ve iyi insanların olacak.' dedi. Özhaseki, kentte bir otelde düzenlenen AK Parti Teşkilat Programı'nda, AK Parti olarak 22 yıldır hizmet belediyeciliği, marka şehirler, gönül belediyeciliği olarak çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuk için dere yatağında arama çalışmaları hala devam ediyor. Otizmli çocuğun kaybolduğu saatte güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri incelenerek arama çalışmaları geniş kapsamlı olarak sürdürülüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?