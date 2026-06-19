İşçi Partisi'nde Liderlik Krizi

İngiltere'de Başbakan Keir Starmer'a karşı liderlik yarışına hazırlanan Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın, dünkü Makerfield ara seçimlerinde Meclise girmeye hak kazanmasının ardından aralarında bakanların da bulunduğu çok sayıda İşçi Partili, Starmer'a "liderlik yarışına girmeme ve usulünce görevi bırakma" çağrısı yaptı.

The Guardian ve The Times'ın İşçi Partisi kaynaklarına dayandırdıkları haberlere göre, aralarında İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ile Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı Ed Miliband'ın da yer aldığı yaklaşık 200 partili, Başbakan'ın usule uygun şekilde çekilmesini istedi.

Miliband ve Mahmood, Starmer'ı görevi bırakma ve yeni lider seçim takvimini belirlemeye çağırırken parti kaynakları bu ikiliye yeni bakanların da eklenebileceğini belirtti.

Kaynaklar, Starmer'ın bugün milletvekili ve bakanlarla görüşerek fikirlerini soracağı ancak Başbakan'ın kolay vazgeçme niyeti olmadığını vurguladı.

Starmer'ın hafta sonu istifa etmemesi veya yeni lider için bir takvim belirlememesi halinde gelecek salı yapılacak Kabine Toplantısı'nda, bakanların duruma müdahale edebileceğini aktaran kaynaklar, Starmer'a "Kaçınılmaz sona gelmeden gitsin." sözleriyle çekilme çağrısı yaptı.

Kaynaklar, Starmer'ın bir takvim belirledikten sonra liderlik yarışına da girmemesi gerektiğini kaydetti.

Yeni lider olarak Manchester Belediye Başkanı Burnham'ın adı öne çıkmıştı

Jeffrey Epstein bağlantılı Peter Mandelson'un Washington Büyükelçisi olarak atanması, siyasi vaatlerin yerine getirilememesi ve son olarak mayıstaki yerel seçim yenilgisinden sonra İşçi Partisi'nde Starmer'ın istifası yüksek sesle dile getirilmeye başlamıştı.

Birçok partinin önde gelen ismi, Starmer'a görevi bırakma çağrısı yaparken, yeni lider olarak Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın adı öne çıkmıştı.

Partinin başına geçebilmesi için milletvekili olması gereken Burnham, şubatta yapılan Gorton and Denton milletvekili ara seçimlerinde aday olmak istemiş ancak Starmer, bu adaylığı engellemişti.

Burnham, İşçi Partisinin Ulusal Yürütme Komitesinin kararıyla Makerfield'da yapılacak milletvekili ara seçimlerinde yarışma hakkını elde etmiş, dün yapılan seçimde de Meclise girmeye hak kazanmıştı.

Daha önce eski Başbakan Yardımcısı Angela Rayner ile eski Sağlık Bakanı Wes Streeting de Starmer'a istifa çağrısı yapmış, Streeting liderlik yarışına gireceğini, Rayner ise Burnham'a destek vereceğini ifade etmişti.