İşçi Sendikaları, Vergi Yükünün Azaltılmasını İstiyor - Son Dakika
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İşçi Sendikaları, Vergi Yükünün Azaltılmasını İstiyor

İşçi Sendikaları, Vergi Yükünün Azaltılmasını İstiyor

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, işçi ücretlerinin üzerindeki vergi yükünün azaltılması gerektiğini belirtti. Sendikalar, gelir adaletini sağlamak için vergi sistemindeki adaletin sağlanmasını talep ediyor.

14.08.2024 18:18
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, "Az kazanandan az vergi alınmalıdır. İşçi ücretlerinin üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır." dedi.

Beşiktaş Tek Gıda-İş Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında konuşan Alemdar, 9 Temmuz'da HAK-İŞ, DİSK ve TÜRK-İŞ olarak bir araya gelerek işçi sınıfının sorunlarını tartıştıklarını hatırlattı.

Çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantının ardından ortak bir açıklama yapılarak hükümete çağrıda bulunduklarını belirten Alemdar, sorunların çözümüne ilişkin somut adım atılmadığını ileri sürdü.

Bu doğrultuda yönetim kuruluna yetki verildiğini vurgulayan Alemdar, "Yönetim kurulumuzda alınan kararla, birini bugün gerçekleştirdiğimiz gibi, 7 bölgede genişletilmiş toplantılar, 81 ilimizde basın açıklaması, ardından Çerkezköy ve Zonguldak'ta miting yapılması kararlaştırıldı. Bu girişimlerimizden sonuç alınmaması halinde eylemlerimizin artarak devam edeceği karara bağlandı." diye konuştu.

Yayımladıkları 10 maddelik ortak bildirinin başlığının "İnsan onuruna yaraşır bir yaşam talep ediyoruz" olarak belirlediklerini ifade eden Alemdar, şöyle devam etti:

"Son birkaç yıldır yaşadığımız yüksek enflasyon ve ona bağlı olarak ortaya çıkan hayat pahalılığı, adaletsiz vergi sistemi, işsizlik, güvencesiz çalıştırma ve kayıt dışı istihdam gibi sorunlar, başta işçiler olmak üzere, toplumun büyük bölümünün yaşam şartlarını ağırlaştırmaktadır. Halkımızın ekonomik durumu ortadayken, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarını kabul etmemiz mümkün değildir. Yaşanan enflasyon ile açıklanan enflasyon arasında adeta uçurum vardır. Gerçek olmayan enflasyon oranlarıyla işçilere, emeklilere yapılan düşük zamlar, her geçen gün yoksulu daha da yoksul hale getirmektedir. İşçinin alım gücü hızla düşmektedir. Tasarruf, çalışanın servis ve diğer haklarının elinden alınarak değil kamudaki israfın engellemesi ile sağlanmalıdır."

Ülkedeki gelir adaletini sağlamak için vergi sistemindeki adaletin sağlanması gerektiğini belirten Alemdar, "Az kazanandan az vergi alınmalıdır. İşçi ücretlerinin üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır." dedi.

21 Ağustos'ta 81 il temsilcisi ve şube başkanlarıyla Türkiye'ye bir çağrı yapacaklarının altını çizen Alemdar, şunları kaydetti:

"Ne diyeceğiz? 'Geçinemiyoruz diyeceğiz.' İnsani yaşam için taleplerimizi haykıracağız. Vergideki adaletsizliğe son verilmesini isteyeceğiz. Emekli aylığı bağlanma oranlarının tekrar düzenlenmesini isteyeceğiz. Taşeronlar için özelde ve kamuda kadro talep edeceğiz. Zam oranlarını, enflasyonla ilgili sıkıntılarımızı ifade edeceğiz. TÜİK'in açıkladığı enflasyonla bizim yaşadığımız enflasyon arasında çok büyük fark olduğunu haykıracağız. Bu taleplerle ilgili 26 Ağustos'ta Çerkezköy'de 3 Eylül'de Zonguldak'ta miting yapacağız. Ankara'da HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK'le birlikte bir karar alarak, Ankara ya da İstanbul'da büyük bir miting yapacağız."

Kaynak: AA

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