İşçiler Enerji Bakanlığı'na yürüyor

20.04.2026 14:16
CHP Milletvekili Akdoğan, Doruk Madencilik işçilerinin talepleri için Bakanlık'a yürüyüş yapılacağını açıkladı.

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümelerine izin verilmeyen Doruk Madencilik işçilerine ilişkin, "Süren müzakerenin sonucunda 20-25 işçi arkadaşımızla birlikte Enerji Bakanlığı'na yürüyoruz. Geri kalan arkadaşlarımızı otobüslerle Enerji Bakanlığı'nın önüne sevk ediyoruz. Enerji Bakanlığı'nın önünde de arkadaşlarımız inecekler. Oraya vardığımızda biz tekrar Enerji Bakanı'nı arayacağız bu sefer. Kendilerinden randevu isteyeceğiz işçilerin talepleriyle ilgili" açıklamasını yaptı.

Doruk Madencilik işçilerinin, alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattığı Ankara yürüyüşü, 9'uncu gününde sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isteyen madencilere, polis izin vermemişti. İşçilere, biber gazıyla müdahale edilmesi ve Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ile bazı işçilerin gözaltına alınmasının ardından, yapılan müzakere sonunda bir grup işçinin yürüyüşüne izin verildi. İşçilerin yürüyüşüne, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan ve DEM Parti Ankara İl Eş Başkanı Fatin Kanat destek verdi.

İşçilerin yürüyüşünün polis tarafından Ankara'nın girişinde Hacettepe Köprüsü'nde engellendiğini söyleyen CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 2 saat süren müzakerenin ardından anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile yapılan görüşmeler sonucunda varılan anlaşmaya ilişkin bilgi veren Akdoğan, "Süren müzakerenin sonucunda şuraya vardık: 20-25 işçi arkadaşımızla birlikte Enerji Bakanlığı'na yürüyoruz. Geri kalan arkadaşlarımızı otobüslerle Enerji Bakanlığı'nın önüne sevk ediyoruz. Enerji Bakanlığı'nın önünde de arkadaşlarımız inecekler. Oraya vardığımızda biz tekrar Enerji Bakanı'nı arayacağız bu sefer. Kendilerinden randevu isteyeceğiz işçilerin talepleriyle ilgili" ifadelerini kullandı.

"Kim parasını almadan 3 ay, 5 ay çalışır?"

Akdoğan, işçilerin taleplerine ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Bu bugünün meselesi değil. Yaklaşık 10 yıldır bu madende bir sorun var. Ben de madene gitmiştim. Ben madene gittiğimde madenin patronu Bodrum'da teknesindeydi. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Maden çalışacak, TMSF'ye devredilecek, şu şartlarda kar edilecek, böyle olursa kazanacak, o zaman işçinin parası verilecek diye bir günün, iki günün, 3 ayın, 5 ayın işi değil arkadaşlar. Neredeyse 10 yılın meselesi bu."

Dolayısıyla arkadaşlarımızın, biraz önce 'İçinizden 20 kişi gidecek' dendiğinde ayaklarının altı kızarmış, şiş, su toplamış olmasına rağmen 'Ben gideceğim' diye öne atılmasının bir mantığı var. 'Ben yürümek istiyorum, ben hakkımı aramak istiyorum' demesinin bir mantığı var. Kim parasını almadan 3 ay, 5 ay çalışır? Bu arkadaşlarımızın maaşlarının düzensizliği ve nihayetinde aylardır parayı alamamaları gerçekten hepsinin canına tak dedi.

Biz de burada bu müzakere sonucunda arkadaşlarımızın tekrar yürümesini sağladıysak vazifemizi yapmışız demektir. Şimdi onlara eşlik edeceğiz ve Enerji Bakanlığı'nın önüne gideceğiz. Dilerim, isterim ve böyle çabalayacağız vekillerimizle birlikte. Çabamıza karşılık alırız ve Enerji Bakanlığı'nda da bu görüşme sağlanır ve nihayetinde arkadaşlarımız hakkını alır. Eğer böyle olursa gereken bizim açımızdan yapılmış olur. Şimdi Enerji Bakanlığı'nın önüne gidip bu hak arayışının mücadelesini sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

