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İşçilere Tezekli Protesto

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Fabrika yönetimi, işçi eylem alanına tezek döktü. Sendika suç duyurusunda bulunacak.

15.11.2024 17:55
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HABER: OGÜN AKKAYA

(ANKARA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan Velimeşe Organize Sanayisi'nde Metal iş kolunda faaliyet gösteren Star Mutfak ve Mobilya Aksesuarları Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından işten çıkarıldıkları için fabrika önünde eylem yapan işçilerin çadırının bulunduğu alana tezek döktü. İşçilere yapılan hakarete tepki gösteren Türk Metal Sendikası Kapaklı Şube Başkanı Günay Özden, "Eylem çadırımıza gittiğimizde böyle bir terbiyesizlikle karşılaştık. Bütün çalışanların tepkisi bu hareketin insanlığa, emeğe, işverenliğe sığmadığı yönünde. Yakışır, kabul edilebilir bir tarafı yok. Suç duyurusunda bulanacağız" dedi.

Türk Metal'e üye olan Star Mutfak ve Mobilya Aksesuarları Sanayi Ticaret Anonim Şirketi çalışanları toplu iş sözleşmesi sürecinin iş veren tarafından işletilmemesi ve işten çıkarmaların yaşanmasını fabrika önünde protesto etmek için çadır kurdu. Ancak işçiler, çadır alanına geldiklerinde fabrika yönetimi tarafından dökülmüş tezek yığınıyla karşılaştı.

"Üyelerimizle iletişime geçmememiz için fabrika içine tırlardan duvar ördüler"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Türk Metal Sendikası Kapaklı Şube Başkanı Günay Özden, fabrika işçilerinin yaşadıklarına ilişkin şunları söyledi:

"Mahkeme bizim haklı olduğumuzu onayarak 24 Ekim 2024 tarihinde yetkili sendika olduğumuzu tarafımıza bildirmiştir. Kesin yetki kararından sonra Starax yöneticileri ile Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerini başlatmak için görüşme daveti gönderdik. Uzlaşmak adına uzattığımız eli her defasında havada bıraktı. Yetki kararı sonrası fabrika önünde Starax'ta çalışan üyelerimize destek olmak için fabrika önüne çadırımızı kurarak eylemlerimize başladık. Üyelerimizle iletişime geçmememiz için fabrika içine tırlardan duvar ördüler.

"Hangi çirkin davranışı sergilerse sergilesinler bizler asla onlar kadar küçülmedik"

İş çıkışı servis alanlarında bulunan üyelerimize sesimizin gitmemesi için ses sistemleri kurdular, bulunduğumuz alana çevre düzenlemesi adı altında çitler çektiler. Üyelerimize ulaşmamamız için hangi çirkin davranışı sergilerse sergilesinler bizler asla onlar kadar küçülmedik ve demokratik yollara hakkımızı savunmaya devam ettik. Fakat son yaptıkları bardağı artık taşırmıştır. Eylem yapan işçilerin eylemini kırmak için Starax yönetimi eylem çadırımızın olduğu alana tezek döktü. Bu açıkça işçiye, emekçiye ve insanlığa yapılmış suçtur. Emeğe ve çalışan haklarına saygı demokrasinin vazgeçilmezidir. Burada Starax yönetimi işyerinde işçi haklarına saygı duymadığı gibi eylem alanına döktüğü tezekle işçilerin yapmış olduğu direnişe ve kişiliklerine hakarette bulunmuştur. Bu davranışı asla kabul etmiyoruz. Yapmış oldukları çirkin davranışla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağız.

"Bugün dört arkadaşımız daha işten çıkarıldı"

İki buçuk yıldır devam eden bir sürecimiz var. Mahkemeler, tarafımıza Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine başlayabilirsiniz diye yetki ver. Bir hafta önce 10 arkadaşımız, bugün ise 4 arkadaşımız daha işten çıkarıldı. Eylem çadırımıza gittiğimizde böyle bir terbiyesizlikle karşılaştık. Bütün çalışanların tepkisi bu hareketin insanlığa, emeğe, işverenliğe sığmadığı yönünde. Yakışır, kabul edilebilir bir tarafı yok. Tepkimiz sonrasında tezek yığını işveren tarafından kaldırıldı. Toplu İş Sözleşmesini noter aracılığıyla iş verene gönderdik. Karşımızda bir muhatap yok. İşten atılan arkadaşlarımızın eylem çadırında eylemleri devam ediyor. İşlerine geri iade edilene, sözleşme imzalanıncaya kadar da devam edecek."

"Ancak bırakın emeğe, emekçiye, bir insana reva görülmeyecek böyle insanlık dışı..."

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ da, "'Hak ve özgürlük kavgasında çok şey gördük, sendikal mücadelede büyük engellerle karşılaştık. Ancak bırakın emeğe, emekçiye, bir insana reva görülmeyecek böyle insanlık dışı bir muameleyle hiç karşılaşmadık. Bizi öldürmeyen yara güçlendirir. İnadına direneceğiz, kazanacağız. Biz kazanacağız, insanlık kazanacak" ifadelerini kullandı.

İşçilere Tezekli Protesto
Kaynak: ANKA

Türk Metal Sendikası, Politika, Tekirdağ, 3-sayfa, Sendika, Ekonomi, Güncel, Ergene, Hukuk, Son Dakika

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