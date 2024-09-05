Türk-İş Genel Başkanı Atalay: O kadar sıkıntıya rağmen biz, zenginlerden daha mutluyuz - Son Dakika
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Türk-İş Genel Başkanı Atalay: O kadar sıkıntıya rağmen biz, zenginlerden daha mutluyuz

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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, son yıllarda işçilerin ekonomik olarak dayanacak durumda olmadığını ifade ederken dikkat çeken cümleler sarf etti. Atalay "Vergiyle ilgili sıkıntımız var, ücretlerle ilgili sıkıntımız var. O kadar sıkıntıya rağmen biz, zenginlerden daha mutluyuz. Bizim bir ayda aldığımızı onlar bir haftada kedilerine mama veriyorlar" dedi.

05.09.2024 12:48  Güncelleme: 21:06
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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Şeker-İş Sendikası tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen "Enflasyonda Atalet, Ücrette Sefalet, Vergide Adalet Arayışı Sempozyumu"na katıldı.

"MEMUR ÇOK ALMIYOR, BİZ AZ ALIYORUZ"

İşçilerin dünyaya yorgun gelip yorgun gittiğini söyleyen Atalay, "Geçmişte kamu işçileri Türkiye'deki ücret düzeyinde öncüydü. 15 ay evvel öyle bir kamu sözleşmesi yaptık ki, doktoru geçti, müdürü geçti. İşverenlerimiz de burada, onlar da şikayet alıyor. 'İşçiler öyle sözleşme yaptı ki, iş yerinde barışı, huzuru bozdu', aynen laf buydu. Memur da benim, işçi de benim. Memur çok almıyor, biz az alıyoruz. İnsanın geçinmeyle ilgili sıkıntısı olduğu zaman o evde huzur bulamazsın." diye konuştu.

"İŞÇİLERİ KAPININ ÖNÜNE KOYAN ÇOK FAZLA PATRON VAR"

Atalay, son yıllarda işçilerin ekonomik olarak dayanacak durumda olmadığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü; "İşçilerin ortalama ücreti kamuda vergiden dolayı belli. 12 ay çalışıyoruz, 1,5 ayını vergiye veriyoruz. Vergiyle ilgili sıkıntımız var, ücretlerle ilgili sıkıntımız var. O kadar sıkıntıya rağmen biz, zenginlerden daha mutluyuz. Bizim bir ayda aldığımızı onlar bir haftada kedilerine mama veriyorlar. Düzgün işini yapanlar tabii ki var. Adil işverenlerimiz var mı, var. Ama onlardan daha çok, örgütlendiği zaman işçileri kapının önüne koyan patronlar var. Her ortamda adil olmak, çalışanın yanında olmak mecburiyetindeyiz. Temmuzda kamudakiler 24,73 zam aldılar. Eylül ayında alacakları zam 17,43 civarında. 'Temmuzda verdiyseniz 24,73'ü, öbür işçilere de vermek durumundasınız' diyoruz."

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: O kadar sıkıntıya rağmen biz, zenginlerden daha mutluyuz
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk-İş Genel Başkanı Atalay: O kadar sıkıntıya rağmen biz, zenginlerden daha mutluyuz - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakim ATMACA: Biz yanlış olmuş ben demen lazım mutlusun tabi 21 1 Yanıtla

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