İşgal altındaki Batı Şeria\'da Noel ağacı yerine yıkılmış bir oda maketi yerleştirildi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah Belediye binasının önüne, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarının bıraktığı yıkıma dikkati çekmek için Noel ağacı yerine yıkılmış bir oda maketi yerleştirildi.

Ramallah Belediye Başkanı İsa Kasis belediyenin sosyal medya hesabından yayımlanan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kalbimizde Gazze'nin yarasıyla Noel'i Ramallah'tan kutluyoruz. Yeni yılı nasıl kutlayacağız? Savaş ortamında bu nasıl mümkün olabilir? 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, on binlercesi yaralandı, binlerce kişi alıkonuldu. Bu durumda Noel için nasıl gülümsenebilir?"

Filistin'in birçok evladını, büyüğünü, çocuğunu kaybettiğini vurgulayan Başkan Kasis, bu nedenle Ramallah'taki belediye binası önüne her yıl yapılanın aksine Noel ağacı yerleştirmemeye karar verdiklerini aktardı.

Yıkılan bir odanın maketinin belediye binasının önüne sembolik olarak yerleştirildiğini belirten Kasis, "Ağaç yerine yıkılan bir oda yaptırmaya karar verdik. İsa bugün doğmuş olsaydı, o odada ya da Gazze'de yıkılan evlerde doğabilirdi." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Ramallah'taki Kutsal Aile Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayininde Gazze için ve savaşın sona ermesi için dua edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 424 Filistinli öldürüldü, 54 bin 36 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 156'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 489 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.