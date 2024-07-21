İshak Paşa Sarayı, ziyaretçileri görkemli yapısıyla ağırlıyor - Son Dakika
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İshak Paşa Sarayı, ziyaretçileri görkemli yapısıyla ağırlıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Osmanlı'nın en seçkin eserlerinden biri olan İshak Paşa Sarayı, hafta sonu yurdun farklı bölgelerinden gelen ziyaretçileri ağırlıyor. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan saray, tarihi yapısı ve çevresindeki diğer turistik yerlerle birlikte ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

21.07.2024 20:45
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Osmanlı'nın Anadolu'daki en seçkin eserleri arasında yer alan tarihi İshak Paşa Sarayı, görkemli yapısıyla hafta sonu yurdun farklı bölgelerinden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Osmanlı'nın Lale Devri'nde Anadolu'da inşa ettiği en görkemli yapılar arasında yer alan İshak Paşa Sarayı, Doğubayazıt ilçesinin güneyinde, doğu ve güney tarafı sarp dağlarla çevrili tepelik alanda bulunuyor.

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan ve yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları bulunan İshak Paşa Sarayı, görkemli yapısıyla dikkati çekiyor.

Yılın her döneminde yerli ve yabancı misafirlerin uğrak noktalarından olan İshak Paşa Sarayı, hafta sonu ziyaretçilerle doldu.

Ziyaretçiler, tarihi yapının çevresinde bulunan İslam alimi Ahmed-i Hani Türbesi, Urartu Kalesi, Ahmed-i Hani Müzesi ve Eski Bayezid Camisi'ni de gezerek zaman geçiriyor.

Bekir Çamdere, AA muhabirine, Konya'dan arkadaş gruplarıyla İshak Paşa Sarayı'na geldiklerini söyledi.

Van'dan sonra Ağrı'ya geçtiklerini ifade eden Çamdere, "Gezmeyi çok seven biriyim, bugün Ağrı'nın tarihi güzelliklerini görmek için İshak Paşa Sarayı'na geldik. Yaklaşık 2 saattir geziyoruz, burası çok güzel. Buraya kadar gelip gezdiğimize değdi." dedi.

Kaynak: AA

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