Haber: EDDA SÖNMEZ
Terör örgütü IŞİD'e yönelik 17 ilde operasyon yapıldı, 51 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'daki operasyonda 12 şüpheliyle birlikte 79 adet ekstazi, 330 gram narkotik madde ve hassas terazi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Balıkesir, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Yozgat ve Yalova'da düzenlendi.
Çatışma bölgelerindeki terör örgütleriyle bağlantılı YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) ve destekçileri olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda 51 kişi gözaltına alındı. İstanbul'daki operasyonda şüphelilerin konutlarında yapılan aramalarda 79 adet ekstazi ile yaklaşık 330 gram narkotik madde ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlara ilişkin ifade ve sorgu işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › IŞİD'e yönelik operasyon: 51 gözaltı - Son Dakika
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 17 ilde düzenlenen Bozdoğan-7 operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve dijital materyaller ele geçirildi.
Çaykur Rizespor'un oyuncusu Muammer Sarıkaya, Galatasaray maçına galibiyet almak için gittiklerini söyledi. Sarıkaya, takımın Avrupa hedefine odaklandığını ve birlikte mücadele ettiklerinde başarılı olduklarını belirtti. Ayrıca, Çaykur Rizespor'da kiralık oynadığını ve kendini kanıtlamak istediğini ifade etti.
Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'inde şampiyon olarak çıkma başarısı gösterdi. Takım, şampiyonluk kupasını Bozüyük Belediye Başkanı'na getirerek teşekkür etti.
Konya'nın Çumra ilçesindeki Çatalhöyük kazısında, 8 bin 600 yıllık bir ekmek bulundu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yapılan analizler sonucunda, buluntunun milattan önce 6600'e tarihlendirilen mayalanmış ekmek olduğu belirlendi. Bu keşif, Türk kazılarında organik kalıntıların tespit edilebildiğini gösteren önemli bir adım olarak değerlendirildi.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Onur D., polis memurlarını tehdit ederek market görevlisine hakaret etti. Onur D., görevinden uzaklaştırıldı ve idari soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan erkek öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sırasında öğrencilerin okulda olmaması facianın önüne geçti.
Adana'da kayıp olarak aranan alzaymır hastası yaşlı adam, sulama kanalında ölü olarak bulundu. Ceset, su içerisinden kepçe yardımıyla çıkartıldı. Alzaymır hastası olan Osman Yoğurtoğlu'nun ailesi bir gündür haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Vatandaşlar sulama kanalında sürüklenen cesedi görünce durumu polise bildirdi. Sualtı polisleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Yoğurtoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Ceset, sulama kanalının demir korkuluklarının yüksek olması nedeniyle kepçe yardımıyla dışarı çıkartıldı. Ölen adamın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında yapılan uygulamada 545 düzensiz göçmen yakaladı. Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edilmek üzere emniyete gönderildi.
Geçtiğimiz aylarda çıkan yangında kullanılamaz hale gelen otobüslerin yerine Sarıkamış Belediyesi yeni araçlar satın aldı ve hizmete soktu. Toplu ulaşımda kaliteyi artırmak amacıyla yapılan yatırım törenle gerçekleştirildi.
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