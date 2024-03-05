IŞİD'e yönelik operasyon: 51 gözaltı - Son Dakika
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IŞİD'e yönelik operasyon: 51 gözaltı

Terör örgütü IŞİD'e yönelik 17 ilde düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da yapılan operasyonda ise 12 şüpheliyle birlikte 79 adet ekstazi, 330 gram narkotik madde ve hassas terazi ele geçirildi.

05.03.2024 10:56  Güncelleme: 10:59
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Haber: EDDA SÖNMEZ

Terör örgütü IŞİD'e yönelik 17 ilde operasyon yapıldı, 51 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'daki operasyonda 12 şüpheliyle birlikte 79 adet ekstazi, 330 gram narkotik madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Balıkesir, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Yozgat ve Yalova'da düzenlendi.

Çatışma bölgelerindeki terör örgütleriyle bağlantılı YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) ve destekçileri olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda 51 kişi gözaltına alındı. İstanbul'daki operasyonda şüphelilerin konutlarında yapılan aramalarda 79 adet ekstazi ile yaklaşık 330 gram narkotik madde ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlara ilişkin ifade ve sorgu işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel IŞİD'e yönelik operasyon: 51 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: IŞİD'e yönelik operasyon: 51 gözaltı - Son Dakika
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