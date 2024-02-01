IŞİD Üyeleri Silahlı Saldırı Sonrası Kaçarken Görüntülendi

EDDA SÖNMEZ
İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü IŞİD üyesi Tacikistan uyruklu A.K. (24) ve Rusya uyruklu D.T. (37) adlı iki teröristin, olayın ardından kullandıkları Polonya plakalı aracı terk ettikten sonra Beylikdüzü'nde minibüse binerek kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.
Sarıyer'de pazar günü saat 11.40 sıralarında Santa Maria Kilisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti. Olayın ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T. isimli 2 şüphelinin de aralarında olduğu 60 şüpheli gözaltına alındı.
Terör örgütü IŞİD tarafından üstlenilen silahlı saldırıyı düzenleyen saldırıları gerçekleştiren iki kişi ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve operasyonla gözaltına alınan Tacikistan uyruklu A.K. (24) ve Rusya uyruklu D.T. (37) isimli iki teröristin olayın ardından kullandıkları Polonya plakalı aracı terk ettikten sonra Beylikdüzü'nde minibüse binerek kaçtıkları ve minibüsün uzaklaştığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Öte yandan 2 şüphelinin emniyette susma haklarını kullandıkları adliyede ifade verecekleri öğrenildi.
Ayda Aksel ve Yeşim Ceren Bozoğlu, başrolünde yer alacağı Yan Oda dizisinin çekimleri başlamadan kadrodan ayrıldı. Aksel, geçirdiği kaza sonrası bacağını kırdığı için projeden çekilirken Bozoğlu da şartlarda anlaşamadı.
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Fenerbahçe'de sakatlığının ardından sahalara dönen Lincoln Henrique'ye Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City talip oldu. İsmail Kartal'ın vereceği rapor sonrasında futbolcunun geleceği netlik kazanacak.
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