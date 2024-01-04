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İSİG Meclisi Raporuna Göre Aralık Ayında 154 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İSİG Meclisi Raporuna Göre Aralık Ayında 154 İşçi Hayatını Kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin İş Cinayeti Raporu’na göre; aralık ayında 154, 2023 yılında ise en az 1929 işçi hayatını kaybetti. Raporda, “Aralık ayında TOKİ inşaatları ile büyük firmaların şantiyeleri ve otoyol, okul, bina inşaatları 44 iş cinayetinin mahali oldu. Ölüm nedenlerinde ise yüksekten düşmeler yarıdan fazlasını oluşturuyor ki bu da önlemlerin alınmadığının bir göstergesi” denildi. Geçen ay 13 motokurye de kaza nedeniyle yaşamını yitirdi.

İSİG Meclisi Raporuna Göre Aralık Ayında 154 İşçi Hayatını Kaybetti
04.01.2024 - 18:08,
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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin İş Cinayeti Raporu'na göre; aralık ayında 154, 2023 yılında ise en az 1929 işçi hayatını kaybetti. Raporda, "Aralık ayında TOKİ inşaatları ile büyük firmaların şantiyeleri ve otoyol, okul, bina inşaatları 44 iş cinayetinin mahali oldu. Ölüm nedenlerinde ise yüksekten düşmeler yarıdan fazlasını oluşturuyor ki bu da önlemlerin alınmadığının bir göstergesi" denildi. Geçen ay 13 motokurye de kaza nedeniyle yaşamını yitirdi.

İSİG Meclisi,  aralık ayına ilişkin  İş Cinayeti Raporu'nu yayınladı. Raporda şu tespitler yapıldı:

"BU AY 13 MOTOKURYE ÖLÜMÜ VAR"

"Son dört aydır inşaat işkolundaki ölümler artarak devam ediyor. Aralık ayında TOKİ inşaatları ile büyük firmaların (Antares Konutları, Hava Kent, Nova Park Hotel, Avrupa Konutları vd.) şantiyeleri ve otoyol, okul, bina inşaatları 44 iş cinayetinin mahali oldu. Ölüm nedenlerinde ise yüksekten düşmeler yarıdan fazlasını oluşturuyor ki bu da önlemlerin alınmadığının bir göstergesi. Zira yüksekten düşmelere karşı yapılacaklar belli.

Bu ay 13 motokurye ölümü var. Genç bir işçi kitlesi olan motokuryeler güvencesiz bir biçimde çalıştırılıyor ve iş yetiştirme baskısı da ölümlere neden oluyor. Tabi işin bir yönü de ölümler sonrası bırakın hukuksal adaletin sağlanmasını bilerek engellenmesi oluşturuyor. 39 yaşındaki motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olan BMW'li Mohammed Hassan, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluydu ve göz göre göre Türkiye'yi terk etmesine izin verildi.

" 15 YAŞINDAKİ ÖMER GİRGİN, ÇIRAK OLARAK ÇALIŞTIĞI KAPORTA BOYA ATÖLYESİNDE SOBAYI YAKMAK İÇİN DÖKÜLEN TİNERİN PARLAMASI SONUCU YANDI"

5 genç/çocuk işçi ölümü gerçekleşti. 16 yaşındaki Suriyeli işçi Abdullah El Hamuud, Adıyaman'da çalıştığı sebze halinde çıkan tartışmada patronu İsmail Mustafa Akkı tarafından 11 yerinden bıçaklandı… 17 yaşındaki Ömer Çakar, Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiydi. Diyarbakır Kayapınar'da MESEM kapsamında klimacıda staj yapıyordu ve klima takarken ikinci kattan düştü… 15 yaşındaki Ömer Girgin, Kocaeli Körfez'de çırak olarak çalıştığı kaporta boya atölyesinde sobayı yakmak için dökülen tinerin parlaması sonucu yandı… 17 yaşındaki Ulaş Dumlu, ERMES Bilim Teknik Koleji Elektrik-Elektronik Bölümü son sınıf öğrencisiydi. Konya Ereğli'de stajyer olarak çalıştığı elektrik firması ile gittiği Bahri Dağdaş Şeker Fabrikası'nda arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinden arıtma (çöktürme) havuzuna düştü… 17 yaşındaki motokurye Mustafa Koç, Kocaeli Körfez'de sipariş götürürken otomobille çarpıştı… Türkiye'ye uluslararası işbölümünde biçilen misyon bu. Yoksul ailelerin çocuklarının çoğu zaman da devlet eliyle işyerlerinde (herhangi bir denetim dahi olmadan) ucuz işgücü olarak çalıştırılması.

"2023 YILINDA EN AZ 1929 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ"

2023 yılında (Ocak'ta 115, Şubat'ta 261, Mart'ta 130, Nisan'da 123, Mayıs'ta 147, Haziran'da 160, Temmuz'da 184, Ağustos'ta 206, Eylül'de 153, Ekim'de 151, Kasım'da 145 ve Aralık'ta 154 olmak üzere) en az 1929 işçi hayatını kaybetti...

Aralık ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

İnşaat, Yol işkolunda 44 işçi; Taşımacılık işkolunda 18 işçi; Tarım, Orman işkolunda 17 emekçi (12 işçi ve 5 çiftçi); Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 14 işçi; Metal işkolunda 13 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 13 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 8 işçi; Madencilik işkolunda 4 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 3 işçi; Tekstil, Deri işkolunda 2 işçi; Banka, Finans, Sigorta işkolunda 2 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 2 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 2 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 1 işçi; Ağaç, Kağıt işkolunda 1 işçi; Basın, Gazetecilik İşkolunda 1 işçi; Enerji işkolunda 1 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 1 işçi; elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 7 işçi hayatını kaybetti…

Aralık ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı da şöyle:

15-17 yaş arası 5 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 26 işçi, 30-49 yaş arası 71 işçi, 50-64 yaş arası 43 işçi, 65 yaş ve üstü 3 işçi, yaşını bilmediğimiz 6 işçi hayatını kaybetti…"

Kaynak: ANKA
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