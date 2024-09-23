Işık Hadisesi Hava Muhelafeti Nedeniyle Gerçekleşmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Işık Hadisesi Hava Muhelafeti Nedeniyle Gerçekleşmedi

Işık Hadisesi Hava Muhelafeti Nedeniyle Gerçekleşmedi

Siirt'teki Işık Hadisesi, bu yıl da hava koşulları nedeniyle izlenemedi ve etkinlik yapıldı.

23.09.2024 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SİİRT'te, 'Işık Hadisesi' denilen ve İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 260 yıl önce yaptırdığı, ışık düzeneğiyle her yıl gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül'de yaşanan güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin türbesinde başucunu aydınlatması olayı, yine hava muhalefeti nedeniyle gerçekleşmedi.

Tillo ilçesinde, hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, 'Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim' diyerek arayışa girdi. İbrahim Hakkı Hazretleri, 1764'te hocası için yan tarafında kule bulunan 1 türbe ve ilçenin yaklaşık 3 kilometre uzağındaki tepe üzerinde taş duvar yaptı. Her yıl ekinokslarda doğan güneşin, duvarın ortasındaki pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra, ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye, oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna doğuyor. 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesiyle düzenek izlenemez hale geldi. 2011'de farklı üniversitelerden bilim insanlarının çalışmalarıyla yeni pencere açılıp olayın tekrar izlenmesi sağlandı.

'YALNIZCA DOĞA OLAYI DEĞİL, MANEVİ DEĞERİN SİMGESİDİR'

Her yıl gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Eylül ve 23 Mart'ta gerçekleşen, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2015'te dahil edilen 'Işık Hadisesi' etkinliği için birçok kişi ilçeye geldi. Siirt Valiliği, Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesi tarafından düzenlenen programda sabah namazında, bölge halkı ilçede bir araya geldi. İlçe meydanında düzenlenen programda İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hayatı ve hadiseyi anlatan belgesel izlenip, Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler seslendirildi. Programa Vali Kemal Kızılkaya, eski TBMM başkanı Bülent Arınç, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Vali Kemal Kızılkaya, "Bu toprakların yetiştirdiği önemli şahsiyetler, kültürümüzün zenginleşmesine büyük katkılar sağlamış; bilim, sanat ve edebiyat alanlarında unutulmaz eserler kazandırmıştır. Tillo Güneş Hadisesi de İslam dünyasının önde gelen bilim insanlarından İsmail Fakirullah Hazretleri ve öğrencisi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin astronomi ve mühendislik bilgilerini birleştirerek yüzyıllar öncesinden ortaya koydukları büyük bir ilim buluşmasıdır. Bu hadise, yalnızca bir doğa olayı değil; aynı zamanda geçmişten bugüne uzanan bir bilimsel başarının, kültürel mirasın ve manevi değerin simgesidir. Bu vesileyle, İsmail Fakirullah Hazretleri, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri başta olmak üzere, ilim aşkıyla bu topraklara katkı sunmuş tüm alimlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Işık hadisesi etkinliğine Yozgat'tan geldiğini belirten Prof. Dr. Orhan Hazer, "Buraya ilk kez geliyorum. Daha önce birçok kez anlattığım, daha önce birçok kez uzaktan izlediğim çok merak ettiğim yerdeyim. Hem bunun mutluluğu hem de heyecanı var. Burada İsmail Fakirullah Hazretleri'nin türbesi, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yapmış olduğu mimarı, bu işin hem bilimsel hem manevi yönü beni heyecanlandıran bir durumdu. Dolayısıyla beni heyecanlandıran bir durumdu, bunun için bireysel olarak geldim" diye konuştu.

Yansıması beklenen güneş, havanın bulutlu olması nedeniyle gerçekleşmedi. Bu yıl 21 Mart'ta da yapılan programda, yine hava muhalefetiyle gerçekleşememişti.

Kaynak: DHA

İsmail Fakirullah, Hava Muhalefeti, Yerel Haberler, Kültür Sanat, 21 Mart, Hadise, Güncel, Yaşam, Eylül, Tillo, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Işık Hadisesi Hava Muhelafeti Nedeniyle Gerçekleşmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:00 Her şey saniyeler içinde olmuş Bursa’da 2 pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Her şey saniyeler içinde olmuş! Bursa'da 2 pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
11:37 Adalet Bakanı Tunç’tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var
10:49 İsrail’den Lübnan için katliam emri: Binaları derhal boşaltın, bomba yağdıracağız İsrail'den Lübnan için katliam emri: Binaları derhal boşaltın, bomba yağdıracağız
09:53 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç İmamoğlu’nun hoşuna gitmeyecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
23:22 Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı İçindeki bir cümle hemen göze çarptı Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı
21:58 Kara Kartal son nefeste kazandı Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi
21:36 Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı Söyledikleri kahretti Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
21:25 Boşuna Premier Lig demiyorlar Manchester City-Arsenal maçında çılgın son Boşuna Premier Lig demiyorlar! Manchester City-Arsenal maçında çılgın son
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
21:17 Dünyaca ünlü Times Meydanı’nda ’’Türkiye’’ reklamları Dünyaca ünlü Times Meydanı'nda ''Türkiye'' reklamları
20:25 Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı! Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 12:12:36. #1.12#
SON DAKİKA: Işık Hadisesi Hava Muhelafeti Nedeniyle Gerçekleşmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement