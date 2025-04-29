Işıkhan: 149 Belediyenin 30 Milyar Lira Borcu Yapılandırıldı - Son Dakika
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Işıkhan: 149 Belediyenin 30 Milyar Lira Borcu Yapılandırıldı

Bakan Işıkhan, 149 belediyenin SGK'ye 30 milyar liralık prim borcunu yapılandırmak için başvurduğunu açıkladı.

29.04.2025 13:44
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK'ye olan borçlarına ilişkin, "Şimdiye kadar 149 belediye 30 milyar liralık prim borcunu yapılandırmak üzere SGK'ye başvurmuş durumda." dedi.

Işıkhan, NTV televizyonunun canlı yayınında, çalışma hayatı gündemine ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün tarihçesini anlatan Işıkhan, Türkiye'de bugünün, geçmişte zaman zaman siyasi tartışmaların gölgesinde kalsa da bugün artık olgunlaşmış bir demokratik bilinçle emeğe saygı ekseninde kutlandığını söyledi.

Bakan Işıkhan, çalışma barışının, sosyal adaletin teminatı olduğunu dile getirerek çalışma hayatına dair tüm çalışmaları sosyal diyalog çerçevesinde gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1 Mayıs'ı sadece bugünü anma günü ya da bir protokol günü değil, emeği, alın terini ve üretimi yücelten toplumsal bir bilinç günü olarak değerlendiriyoruz. Tüm emekçi kardeşlerimize, emekçi derken ülkemizde bulunan memurlardan işçilere, işverenlere, çiftçilerimize, esnafımıza, aklımıza gelebilecek üretimde bulunan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Onların üretim gücü olmasa, emek ve alın terleri olmasa bugün Türkiye, güçlü bir ekonomiye sahip olamazdı. Eğer güçlü bir ekonomiye sahipsek bunun arka planında 32 milyonu geçen bir istihdam yapısına sahip oluşumuz geliyor."

Sendikaların çalışma hayatına ilişkin talepleriyle ilgili soru üzerine Işıkhan, sendika ve konfederasyonların çalışma hayatının yapısal sorunları ve bu alandaki kaliteyi arttırma noktasında getirdikleri her çözüm ve talebin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Son yıllardaki reformlarla sendikaların ücret artışı, özlük haklarının güçlendirilmesi, sendikal örgütlenmenin kolaylaştırılması gibi taleplerine büyük ölçüde yanıt verdiklerini aktaran Işıkhan, sendikalı memur ve işçi sayısındaki artışın, emeğe verdiklerin değerin göstergesi olduğunu vurguladı.

Işıkhan, "İstihdamı koruyan, üretimi destekleyen, çalışanı mağdur etmeyen ama ülkenin bütçe gerçekleriyle de uyumlu bir dengeyi tesis etmek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bizim en temel sorumluluğumuz." ifadesini kullandı.

1 Mayıs'ı protokol günü olarak kutlamak istemediklerini bildiren Işıkhan, bugünü, emeğin, alın terinin ve sosyal adaletin yüksek sesle ifade edildiği bir gün olarak değerlendirdiklerini belirterek, emekçilerin beklenti ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla işçilerle bir arada olacaklarını aktardı.

"İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesinde"

Vedat Işıkhan, bugün TÜİK tarafından açıklanan 2025 mart ayı işsizlik verilerine ilişkin, "Bu ay yayımlanan işsizlik oranlarında olumlu bir tablo ile karşı karşıya kaldık. İşsizlik oranımız 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, Bakanlık olarak yaptığımız çalışmalar sonrasında son 25 yılın en düşük seviyesinde." değerlendirmesinde bulundu.

Işıkhan, yaklaşık 600 bin kamu işçisini yakından ilgilendiren kamu toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolündeki son durumla ilgili şunları paylaştı:

"Şubat'ta TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ ortak tekliflerini sundular. Şu an TÜHİS tarafından süreç yönetiliyor. Bu toplu iş sözleşmelerinde hassas bir dengenin yürütülmesi gerekiyor. Bakanlık olarak işçi ve işveren sendikaları arasında koordinatörlük görevi yapıyoruz. İşçinin alır terinin karşılığını alarak ama aynı zamanda da reel ekonominin dengelerinin gözetilebileceği süreci takip ediyoruz. Kısa sürede sonuçlanmasını ve işçilerimizle masada el sıkışmayı arzu ediyoruz."

İŞKUR Gençlik Programı'nın, yeni nesil çalışma modellerinin uygulandığı bir proje olduğunu anlatan Işıkhan, söz konusu projeye 7 milyar 15 milyon lira bütçe ayırdıklarının ve şu ana kadar 82 bin öğrencinin yararlandığının bilgisini verdi.

"28,2 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi"

Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK'ye olan borçlarında gelinen son durumuna ilişkin şunları kaydetti:

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği noktasında en önemli gelirlerimiz prim tahsilatı. Ancak fark ettik ki belediyelerin büyük bir kısmı ödemesi gereken primleri ödemiyorlar. Bunu 31 Mart seçimlerinden önce Cumhurbaşkanımız dile getirdi. Bakanlık olarak belediyelerimizle iletişime geçtik. Şimdiye kadar 149 belediye 30 milyar liralık prim borcunu yapılandırmak üzere SGK'ye başvurmuş durumda. Bugüne kadar belediyelerimiz tarafından SGK'ye toplamda 28,2 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi."

Işıkhan, geçen yıl kayıt dışı istihdama yönelik yapılan denetimlerde 518 tescilsiz iş yerinin bulunduğunu ve 21 bin 634 kayıt dışı çalışanın olduğunu tespit ettiklerini vurgulayarak, "103 milyon lira prim tahakkuku yaptık. Kayıt dışı sigortalı çalıştıran işverenlere de toplamda 2 milyar lira idari para cezası kesilmesini önerdik." diye konuştu.

Vedat Işıkhan, 1550 SMA hastasının tedavisi için de SGK olarak yaklaşık 2,5 milyar lira bütçe planladıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Vedat Işıkhan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Işıkhan: 149 Belediyenin 30 Milyar Lira Borcu Yapılandırıldı - Son Dakika

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