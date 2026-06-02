Germencik Belediye Başkanı Zencirci'den Minik Çınar'a Anlamlı Destek

(AYDIN) - Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Kurban Bayramı'nın birinci günü kaybolmasının ardından yürütülen çalışmalar sonucu sağ salim bulunarak ailesine kavuşan işitme engelli çocuk Çınar Karaduman ve ailesini makamında ağırladı.

Bulunduğu akşam Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube amirliğinde Çınar ile bir araya gelen Başkan Zencirci, yaşanan olayın ardından minik Çınar ve ailesiyle bu kez makamda buluşarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Zencirci, ailenin bir daha böyle bir durumla karşı karşıya kalmaması için aileye yer bildirimi özelliği bulunan akıllı saat hediye etti. Çınar'ın Galatasaray taraftarı olduğunu öğrenen Zencirci, minik Çınar'a da Galatasaray formasını hediye etti.

ZENCİRCİ, ÇINAR'A MÜJDE VERDİ

Ziyaret sırasında futbola olan ilgisiyle dikkat çeken Çınar'a bir müjde de veren Başkan Zencirci, gelecek yıl Germencik Belediyesi Minikler Futbol Takımı'na dahil edileceğini belirtti. Başkan Zencirci, "Çınar'ın sağ salim ailesine kavuşması hepimizi çok mutlu etti. Bir daha benzer endişelerin yaşanmaması adına küçük bir katkı sunmak istedik. Çınar evladımızın sporla iç içe, sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyümesini arzu ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl onu belediyemizin minikler futbol takımında da göreceğiz. Kendisine ve ailesine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Karaduman ailesi ise gösterdiği ilgi ve destekten dolayı Başkan Zencirci'ye teşekkür etti.