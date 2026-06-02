Germencik Belediye Başkanı Zencirci'den Minik Çınar'a Anlamlı Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Germencik Belediye Başkanı Zencirci'den Minik Çınar'a Anlamlı Destek

02.06.2026 09:14  Güncelleme: 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Kurban Bayramı'nda kaybolup bulunan işitme engelli Çınar Karaduman ve ailesini makamında ağırladı. Başkan, aileye akıllı saat, Çınar'a Galatasaray forması hediye etti ve gelecek yıl futbol takımına dahil edileceği müjdesini verdi.

(AYDIN) - Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Kurban Bayramı'nın birinci günü kaybolmasının ardından yürütülen çalışmalar sonucu sağ salim bulunarak ailesine kavuşan işitme engelli çocuk Çınar Karaduman ve ailesini makamında ağırladı.

Bulunduğu akşam Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube amirliğinde Çınar ile bir araya gelen Başkan Zencirci, yaşanan olayın ardından minik Çınar ve ailesiyle bu kez makamda buluşarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Zencirci, ailenin bir daha böyle bir durumla karşı karşıya kalmaması için aileye yer bildirimi özelliği bulunan akıllı saat hediye etti. Çınar'ın Galatasaray taraftarı olduğunu öğrenen Zencirci, minik Çınar'a da Galatasaray formasını hediye etti.

ZENCİRCİ, ÇINAR'A MÜJDE VERDİ

Ziyaret sırasında futbola olan ilgisiyle dikkat çeken Çınar'a bir müjde de veren Başkan Zencirci, gelecek yıl Germencik Belediyesi Minikler Futbol Takımı'na dahil edileceğini belirtti. Başkan Zencirci, "Çınar'ın sağ salim ailesine kavuşması hepimizi çok mutlu etti. Bir daha benzer endişelerin yaşanmaması adına küçük bir katkı sunmak istedik. Çınar evladımızın sporla iç içe, sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyümesini arzu ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl onu belediyemizin minikler futbol takımında da göreceğiz. Kendisine ve ailesine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Karaduman ailesi ise gösterdiği ilgi ve destekten dolayı Başkan Zencirci'ye teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Kurban Bayramı, Burak Zencirci, Yerel Haberler, Galatasaray, 3. Sayfa, Belediye, Futbol, Hediye, Kültür, Güncel, Çınar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Germencik Belediye Başkanı Zencirci'den Minik Çınar'a Anlamlı Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!

11:03
9 isim kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 isim kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:17:04. #7.13#
SON DAKİKA: Germencik Belediye Başkanı Zencirci'den Minik Çınar'a Anlamlı Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.