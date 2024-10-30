İskandinav Ülkeleri'nden Ukrayna'ya Destek

HELSİNKİ, 30 Ekim (Xinhua) -- İzlanda, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç başbakanları, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile İzlanda'da gerçekleştirdikleri toplantının sonunda ortak bir bildiri yayımladı.
Salı günü yayımlanan bildiride İskandinav ülkelerinin, özellikle Ukrayna savunma sanayiyle işbirliği yaparak Ukrayna'ya destek vermeyi sürdürecekleri vurgulandı.
Bildiride İskandinav ülkelerinin Ukrayna'ya askeri, mali ve insani yardımda bulunmaya devam edeceği kaydedildi.
28-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenen İskandinav Konseyi'nin 76. oturumu İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te devam ediyor.
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